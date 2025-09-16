SONDAJ. Câți români vor 5% din PIB pentru apărare și ce cred despre o posibilă invazie rusească / Cum este apreciată politica externă a lui Nicușor Dan

Unul din doi români apreciază activitatea din primele luni de mandat a președintelui Nicușor Dan în ceea ce privește politica externă și mai mult de o treime (38%) sunt de acord ca România să aloce 5% din PIB pentru apărare sau înarmare, potrivit unui sondaj Avangarde dat publicității marți.

Sondajul Avangarde a fost făcut în perioada 8-14 septembrie 2025, pe un eșantion de 1.000 de persoane, prin metoda CATI (Telefonic), cu o eroare maximă admisă a datelor este de ± 3.4%, la un grad de încredere de 95%.

51% dintre respondenți se declară mulțumiți de activitatea în primele luni de mandat a președintelui Nicușor Dan în ceea ce privește politica externă, 6% nu sunt satisfăcuți, iar 43% nu știu sau nu au răspuns. În aceeași măsură, respondenții sunt satisfăcuți de activitatea Ministerului Afacerilor Externe, condus de Oana Țoiu, 11% nu apreciază iar 38% nu au putut sau nu au vrut să răspundă.

Românii au mai degrabă încredere în liderii occidentali, precum Donald Trump (44%), Emmanuel Macron (40%) și Ursula von der Leyen (39%), beneficiind de un grad mai ridicat de apreciere. De o părere favorabilă se bucură și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu (44%), în timp ce Vladimir Putin (18%) are o cotă mai scăzută de încredere comparativ cu Volodimir Zelenski (37%).

Românii au încredere ridicată în organizațiile internaționale: NATO conduce clasamentul (74%) și ONU (61%). Cele două organisme de pe bătrânul continent, Comisia Europeană și Parlamentul European se află la egalitate ( 57%). BRICS (formată din Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud) se află în coada topului (27%).

46% dintre cei chestionați cred că la un moment dat Republica Moldova ar trebui să se unească, în viitor, cu România. 5% cred că nu, în timp ce 47% nu au răspuns.

În ceea ce privește agresiunea Federației Ruse asupra Ucrainei, 37% cred că România ar trebui să nu se implice deloc, eventual doar cu caracter umanitar, 33% consideră că ar trebui să se implice mai mult în timp ce 26% apreciază că este suficient cât face țara noastră.

38% dintre respondenți sunt de acord ca România să aloce 5% din PIB pentru apărare sau înarmare, așa cum solicită liderii NATO, 5% nu sunt de acord, iar o largă majoritate (57%) nu au putut aprecia sau nu au răspuns.

Având în vedere contextul geopolitic și războiul de la graniță, 43% consideră că e posibil ca Federația Rusă să atace țara noastră, în timp ce doar 10% nu sunt de acord cu această ipoteză. 47% nu au putut aprecia sau nu au răspuns.

Întrebați de războiul din Gaza, 38% dintre respondenți consideră că Israelul are dreptate, doar 11% cred că Palestina, în vreme ce 41% au răspuns că niciuna dintre cele două tabere.

Întrebați ce țară o consideră cel mai bun prieten al României, 13% au răspuns spontan Republica Moldova, urmată de Franța (11%), SUA și Germania (5%), Italia (4%), Bulgaria și Serbia (3%), Spania și China (2%), Rusia (1%).