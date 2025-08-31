Sari direct la conținut
Actualitate

Sondaj: Ce fel de pace își doresc ucrainenii. Procentul celor care nu vor niciun fel de concesii față de Rusia

  • Andrei Georgescu
HotNews.ro
Război în Ucraina: Prizonieri de război ucraineni, eliberați din captivitatea rusă. Credit foto: Ukrainian Presidency /Handout / AFP / Profimedia

O majoritate largă dintre ucraineni sunt în favoarea unei încetări a focului, însă doar dacă pot fi oferite garanţii de securitate clare, reiese dintr-un recent sondaj, informează DPA, preluată de Agerpres.

Din cei 1.600 de ucraineni intervievaţi, 75% consideră garanţii de securitate din partea Europei şi a Statelor Unite drept o precondiţie pentru încetarea ostilităţilor, a indicat Rating Group din Ucraina.

Potrivit sondajului, 82% dintre respondenţi consideră negocierile ca fiind o cale realistă spre încetarea războiului. Dintre aceştia, 62% sunt favorabili implicării altor ţări pentru a ajuta la medierea unui compromis, în timp ce 20% sprijină purtarea de negocieri directe cu Moscova.

Dintre intervievaţi, 59% s-au pronunţat pentru încetarea luptelor şi căutarea unui compromis, iar 20% au dorit ca războiul să continue până la recuperarea totală a regiunii Donbas şi a Peninsulei Crimeea, şi doar 13% până la revenirea la linia de demarcaţie de dinainte de 23 februarie 2022, ceea ce ar exclude Crimeea şi Donbas.

Rating Group a efectuat sondajul pe 1.600 de persoane în Ucraina, între 21 şi 23 august.

