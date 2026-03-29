SONDAJ CURS: AUR și PNL sunt în scădere, PSD continuă să dea mici semne de creștere

Partidul condus de George Simion continuă să fie pe primul loc în intenția de vot a românilor la alegerile parlamentare, urmat de PSD şi PNL. Totuși, AUR înregistrează o mică pierdere față de luna ianuarie a acestui an, în vreme ce PSD recuperează, potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS.

Sondajul a fost realizat pe un eşantion de 1.517 persoane adulte, în perioada 23 – 27 martie. Metoda de culegere a datelor – CATI.

Marja de eroare este de ±2,5% la un nivel de încredere de 95%.

AUR ar obţine 33% din voturi dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, urmat de PSD cu 24% şi PNL cu 16%, potrivit sondajului CURS.

Pe locurile următoare în privinţa intenţiei de vot la parlamentare se situează USR cu 9%, UDMR – 5%, S.O.S. România – 4%. Partidul Oamenilor Tineri – 3%. Alte partide adună împreună 6%.

Comparativ cu sondajul CURS din luna ianuarie și decembrie, AUR înregistrează o ușoară scădere. Practic, în decembrie 2025 și ianuarie 2026, AUR era cotat cu 35% din voturi.

În același timp, PSD a crescut acum cu un procent față de ianuarie (23%) și două față de decembrie 2025 (22%), în timp ce PNL a scăzut cu două procente față de ianuarie, când era cotat cu 18% și trei procente față de decembrie 2025 (19%).

USR a scăzut cu un procent față de 10% în ianuarie și a revenit la scorul din decembrie 2025 – 9%.