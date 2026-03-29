SONDAJ CURS: AUR și PNL sunt în scădere, PSD continuă să dea mici semne de creștere

Ramona Ciobanu

Partidul condus de George Simion continuă să fie pe primul loc în intenția de vot a românilor la alegerile parlamentare, urmat de PSD şi PNL. Totuși, AUR înregistrează o mică pierdere față de luna ianuarie a acestui an, în vreme ce PSD recuperează, potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS.

  • Sondajul a fost realizat pe un eşantion de 1.517 persoane adulte, în perioada 23 – 27 martie. Metoda de culegere a datelor – CATI.
  • Marja de eroare este de ±2,5% la un nivel de încredere de 95%.

AUR ar obţine 33% din voturi dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, urmat de PSD cu 24% şi PNL cu 16%, potrivit sondajului CURS.

Pe locurile următoare în privinţa intenţiei de vot la parlamentare se situează USR cu 9%, UDMR – 5%, S.O.S. România – 4%. Partidul Oamenilor Tineri – 3%. Alte partide adună împreună 6%.

Comparativ cu sondajul CURS din luna ianuarie și decembrie, AUR înregistrează o ușoară scădere. Practic, în decembrie 2025 și ianuarie 2026, AUR era cotat cu 35% din voturi.

În același timp, PSD a crescut acum cu un procent față de ianuarie (23%) și două față de decembrie 2025 (22%), în timp ce PNL a scăzut cu două procente față de ianuarie, când era cotat cu 18% și trei procente față de decembrie 2025 (19%).

USR a scăzut cu un procent față de 10% în ianuarie și a revenit la scorul din decembrie 2025 – 9%.