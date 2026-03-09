SONDAJ INSCOP. AUR e în scădere, PSD și PNL dau mici semne de creștere

Partidul condus de George Simion ar lua mai multe voturi decât reușesc să adune împreună social-democrații și liberalii, arată datele unui sondaj INSCOP Research. Totuși, AUR înregistrează o ușoară pierdere față de luna ianuarie a acestui an.

Sondajul a fost făcut în perioada 2-6 martie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice).

Volumul eșantionului simplu, stratificat, a fost de 1.100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

AUR continuă să fie pe primul loc în intenția de vot a românilor, arată datele celui mai nou sondaj realizat de Inscop Research. Potrivit cercetării, Alianța pentru Uniunea Românilor este cotată la 38% din rândurile celor care au ales un partid de pe lista din sondaj, față de 40,9% în ianuarie 2026.

Cum a evoluat intenția de vot pentru AUR în ultimul an

Scorul de 38% la care este cotat AUR în martie este același pe care îl înregistra și în noiembrie anul trecut în sondajele Inscop.

Practic AUR era cotat la 38% în noiembrie 2025, 40% în octombrie, 40,8% în septembrie, 40,5% în iunie, 38,1% în mai 2025).

Cum stă Coaliția

Pe locul 2 în sondaje se află PSD, cu 19,2 %, urmat de PNL cu 14,5%, USR – 11,4%, UDMR – 4%.

Practic, actuala coaliție adună aproape 50% din voturi.

PSD a crescut un procent față de ianuarie, la fel și PNL, USR a pierdut 0,3%, iar UDMR are un minus de aproape 1 procent, cu mențiunea că în cazul alegerilor, formațiunea maghiară a trecut mereu pragul de 5%.

„Barometrul INSCOP-Informat.ro arată că AUR coboară din nou sub pragul de 40%, ajungând la 38% în scădere față de cele aproape 41 de procente de la începutul anului. PSD și PNL sunt despărțite de 3-5 puncte procentuale în funcție de baza de raportare – respondenți care aleg un partid, respectiv respondenți care aleg un partid și sunt siguri că merg la vot, iar PNL și USR sunt despărțite de 1-3 puncte procentuale în funcție de aceleași criterii. Analizând datele INSCOP măsurate în ultimele 10 luni, nu se observă o tendință clară de creștere sau scădere pentru niciun partid politic din România”, afirmă directorul Inscop Research, Remus Ștefureac, într-o declarație ce însoțește sondajul.