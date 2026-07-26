Sondaj CURS. Care sunt politicienii în care românii au cea mai mare încredere

Călin Georgescu conduce clasamentul încrederii într-un sondaj CURS publicat duminică. Pe locul al doilea al politicienilor în care românii au cea mai mare încredere se află președintele Nicușor Dan.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion național de 1.108 respondenți, populație adultă (18+), probabilist, multistadial și stratificat. Marja de eroare este de +/-3% la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost culese prin metoda CATI (Computer-assisted telephone interviewing), în perioada 14-24 iulie 2026.

Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) a fost înființat în anul 1996 și este deținut în totalitate de fostul jurnalist Iosif Buble. Iosif Buble este căsătorit cu Diana Tușa, actuală deputată PSD.

Potrivit cercetării, 33% dintre respondenți spun că au foarte multă sau multă încredere în Călin Georgescu. Pe locul al doilea se află Nicușor Dan, cu 30%. Podiumul este completat de George Simion, cu 24%.

Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, la egalitate

Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu sunt creditați fiecare cu câte 23% încredere.

În cazul lui Ilie Bolojan, 72% dintre respondenți spun că au puțină sau foarte puțină încredere în el, iar 5% au răspuns că nu știu sau nu au dorit să răspundă.

Pentru Sorin Grindeanu, 73% dintre cei chestionați declară că au puțină sau foarte puțină încredere în liderul PSD, în timp ce 4% au răspuns că nu știu sau nu au dorit să răspundă.

Clasamentul continuă cu Cristian Popescu Piedone (18%), Claudiu Târziu (16%), Kelemen Hunor (14%), Diana Șoșoacă (11%) și Dominic Fritz (10%).

Claudiu Târziu este creditat cu 16% încredere, însă 21% dintre respondenți spun că nu îl cunosc. 56% declară că au puțină sau foarte puțină încredere în el, iar 7% nu au răspuns.

