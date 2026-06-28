Sondaj CURS în București. În plin război politic, PSD, PNL și AUR sunt practic cap la cap în intențiile de vot. Două dintre ele fac însă salturi spectaculoase

Cele trei mari partide politice, PSD, PNL și AUR, sunt aproape la egalitate în opțiunile de vot ale bucureștenilor. Față de alegerile locale precedente, două dintre aceste formațiuni fac salturi spectaculoase.

Sondajul a fost făcut în perioada 16-26 iunie, pe un eşantion de 1069 respondenţi, în vârstă de 18 ani şi peste. Studiul are o marjă de eroare de +-3% la un grad de încredere de 95%

Sondajul a fost realizat prin metoda chestionarului față în față

de regulă, CURS realizează un sondaj la nivel național

În plin război politic la nivel național, PNL și PSD merg cap la cap în opțiunile bucureștenilor. Potrivit cercetării, cele două partide sunt cotate la 22% din opțiuni, în timp ce pe locul 3 se află AUR, cu distanță de doar un procent, 21%.

USR este pe locul 4, cu 16% și de SENS, cu 5%. PNNR-Piedone ar obține și el 5%.

Cum au arătat alegerile la București în urmă cu doi ani

În 2024, la alegerile pentru Consiliul General Alianța Dreapta Unită – USR-PMP-Forța Dreptei a obținut – 27,61% din voturi, urmată de PSD, cu 26,56%, PNL, cu 12,60%, PUSL (fostul partid al lui Piedone), cu 9,38%, AUR – 8,17% și REPER, cu 7,19%.

Practic, față de alegerile de acum doi ani, PSD pierde aproape 6 procente, PNL crește cu 9%, iar AUR crește cu 12 procente.

AUR era deja puternic în București

De atunci, Bucureștiul a mai trecut printr-o cursă electorală, cea de anul trecut, pentru funcția de primar general, acolo unde liberalul Ciprian Ciucu a învins-o pe candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu.

Mai mulți bucureșteni vor ca Ciprian Ciucu să demisioneze

Studiul a măsurat și opinia bucureștenilor despre ceea ce ar trebui să facă primarul general Ciprian Ciucu în contextul problemelor sale penale recente.

Cei mai mulți bucureșteni – 46% – cred că acesta ar trebui să demisioneze, în timp ce doar 43% cred că acesta ar trebui să-și continue mandatul.