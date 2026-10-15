Sondaj făcut de Primăria Capitalei: „E una din dezbaterile care revine în fiecare toamnă”

Primăria Capitalei a lansat un sondaj prin care îi cheamă pe bucureșteni să răspundă dacă frunzele căzute toamna în parcuri ar trebui sau nu să fie strânse.

„Lăsăm frunzele în parcuri sau le strângem?”, este întrebarea sondajului.

Primăria Capitalei spune că aceasta este „una dintre dezbaterile care revine în fiecare toamnă”.

Municipalitatea vine cu argumente pro și contra strângerii frunzelor.

„Argumente pro frunze”:

„Frunzele căzute au un rol important în natură, dar în parcurile Bucureștiului, folosite zilnic de mii de oameni, există și situații în care trebuie strânse.

Frunzele protejează solul și rădăcinile plantelor de variațiile de temperatură, contribuie la păstrarea umidității și limitează dezvoltarea unor buruieni.

Oferă adăpost insectelor benefice, râmelor și altor organisme. Pe măsură ce se descompun, eliberează substanțe nutritive și contribuie la formarea humusului”.

Primăria Capitalei spune că frunzele sunt strânse pentru întreținerea spațiilor verzi și siguranța celor care le folosesc: