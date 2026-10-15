Sondaj făcut de Primăria Capitalei: „E una din dezbaterile care revine în fiecare toamnă”
Primăria Capitalei a lansat un sondaj prin care îi cheamă pe bucureșteni să răspundă dacă frunzele căzute toamna în parcuri ar trebui sau nu să fie strânse.
„Lăsăm frunzele în parcuri sau le strângem?”, este întrebarea sondajului.
Primăria Capitalei spune că aceasta este „una dintre dezbaterile care revine în fiecare toamnă”.
Municipalitatea vine cu argumente pro și contra strângerii frunzelor.
„Argumente pro frunze”:
- „Frunzele căzute au un rol important în natură, dar în parcurile Bucureștiului, folosite zilnic de mii de oameni, există și situații în care trebuie strânse.
- Frunzele protejează solul și rădăcinile plantelor de variațiile de temperatură, contribuie la păstrarea umidității și limitează dezvoltarea unor buruieni.
- Oferă adăpost insectelor benefice, râmelor și altor organisme. Pe măsură ce se descompun, eliberează substanțe nutritive și contribuie la formarea humusului”.
Primăria Capitalei spune că frunzele sunt strânse pentru întreținerea spațiilor verzi și siguranța celor care le folosesc:
- „Pe alei și la locurile de joacă, frunzele umede devin alunecoase și cresc riscul de accidente;
- Pe gazon, un strat gros de frunze, lăsat prea mult timp, împiedică lumina să ajungă la iarbă și o poate deteriora;
- În rigole, frunzele blochează scurgerea apei atunci când se acumulează în cantități mari;
- În lacuri, descompunerea unor cantități mari de frunze eliberează substanțe nutritive care favorizează dezvoltarea excesivă a algelor și pot afecta calitatea apei;
- În apropierea arterelor intens circulate, frunzele acumulează praf și poluanți din trafic;
- În zonele cu vegetație afectată de boli, frunzele căzute pot păstra peste iarnă agenți patogeni care favorizează apariția unor noi infecții în primăvară.