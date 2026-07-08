SONDAJ: Încrederea în Ilie Bolojan a crescut puternic după moțiune. Cum stau Nicușor Dan și Sorin Grindeanu

Ilie Bolojan și Dominic Fritz sunt politicienii care au crescut cel mai mult în topul încrederii pe fondul crizei politice, pe primul loc în clasament rămânând însă în continuare George Simion, arată un nou sondaj al Agenției de Rating Politic publicat miercuri.

George Simion este, potrivit analizeiliderul politic cu cel mai mare grad de încredere – 35 de procente dintre cei intervievați spun că „mai degrabă au încredere” în el.

Pe locul doi în top este Ilie Bolojan, liderul PNL având însă cea mai mare creștere față de luna dinainte de moțiunea de cenzură în urma căruia a fost demis. Încrederea în liderul PNL a crescut cu aproape 8 procent, 29,5 la sută dintre respondenți spunând, la începutul lui iulie că au încredere în el, față de 21,8 la sută în aprilie.

Premierul interimar beneficiază de cel mai mare nivel de încredere dinspre simpatizanții USR – 90,5 la sută dintre votanții USR au încredere în Bolojan, în timp ce gradul de încredere dinspre electoralul PNL este de 77,4 la sută, potrivit sondajului.

În creștere este și Dominic Fritz. Președintele USR a câștigat aproape 7 la sută în lunile de criză politică, ajungând la un grad de încredere de 20,1 la sută, față de 13,4 la sută în aprilie.

Nicușor Dan și Sorin Grindeanu stagnează

Nicușor Dan a rămas cu un grad de încredere de 24,2% de la începutul crizei politice până acum, în timp ce Sorin Grindeanu a crescut cu doar 0,2%, de la 13,9% la 14,1%.

Sondajul arată că Nicușor Dan beneficiază de cea mai multă încredere din partea alegătorilor PNL – mai bine de jumătate dintre ei au încredere în președinte, în timp ce 41 la sută vin de la USR.

În paralel, 85 la sută dintre votanții AUR spun că nu au încredere în șeful statului. Lor li se adaugă și aproape 53 de procente din bazinul electoral al PSD.

1 din 3 respondenti cred că Nicușor Dan nu a avut un plan

33,7 procente dintre cei intervievați de Agenția de Rating Politic consideră că președintele nu a avut un plan și doar a reacționat la evenimentele de pe scena politică.

19 la sută îl văd pe șeful statului ca pe un mediator, în timp ce 14,3 la sută consideră că a fost părtinitor și a favorizat PSD. Un număr similar, 14,2 procente, cred că i-a favorizat pe liberali și pe Ilie Bolojan.

Toți sunt considerați responsabili pentru criză

La întrebarea „cine este principalul responsabil pentru criza politică”, cei mai mulți dintre cei intervievați, 21,7 la sută, au indicat PSD, în timp ce 21,4 la sută consideră că „toți sunt responsabili în mod egal”.

15,7 la sută consideră că Ilie Bolojan este principalul responsabil, iar 14,8 procente spun că vina este a lui Nicușor Dan.

Partidele în sine – AUR, PNL, USR și UDMR – sunt considerate ca fiind cele mai puțin responsabile pentru criza politică.

Sondajul realizat de Agenția de Rating Politic a fost efectuat în perioada 30 iunie- 3 iulie, telefonic și online, pe un eșantion de 1.774 de persoane. Eroarea statistică la nivel național este de 2,8 la sută.