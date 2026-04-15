Sondaj Inscop Research. AUR rămâne pe primul loc, dar e în cădere puternică față de începutul anului. Partidele din Coaliție dau semne de creștere

Partidul condus de George Simion coboară la cel mai mic procentaj din mai 2025 încoace. Toate partidele din Coaliție cresc ușor.

Sondajul Inscop Research a fost realizat în perioada 1-7 aprilie 2026 pe un eșantion simplu aleator de 1100 de persoane reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice).

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Potrivit cercetării, AUR este cotat cu 37% din voturile celor care declară că s-ar duce sau nu sigur la vot, cu aproape cinci procente mai puțin decât în ianuarie (40.9%) și cu un procent mai puțin decât în luna martie (38%).

Partidele din Coaliție, în ușoară creștere

Pe locul doi se află PSD, ajuns la 20.1%, cu aproape două procente în plus față de luna ianuarie.

Și PNL e în creștere, 15.5%, tot cu două procente în plus raportat la aceeași lună ianuarie.

USR crește un procent – 12.7 % față de începutul anului, iar UDMR e cotat cu 4.3% (față de 4.9% în ianuarie).

Restul partidelor – POT, SOS România, Sens nu ar prinde pragul electoral.

Opțiunile celor care merg sigur la vot

În privința celor care declară că vor merge sigur la vot (55% din eșantion), 38.8% dintre ei ar vota cu AUR, 16.9% cu PNL, 16.6% cu PSD, 14.4% cu USR. Pentru UDMR ar opta 3% dintre alegători, pentru POT – 4.5%.