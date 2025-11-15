Sondaj Ipsos: Nemulțumire majoră față de democrație în opt din nouă state occidentale. Fake news, lipsa responsabilității politice și extremismul, printre principalele amenințări

Satisfacția față de funcționarea democrației este sub 50% în opt din nouă țări occidentale incluse într-un sondaj Ipsos, iar în cele mai multe state respondenții se tem de un declin al sistemului democratic, potrivit datelor citate de The Guardian.

Sondajul a fost realizat pe aproape 10.000 de respondenți din Croația, Franța, Italia, Țările de Jos, Polonia, Spania, Suedia, Marea Britanie și SUA.

Potrivit cercetării, principalele motive de îngrijorare sunt dezinformarea, lipsa de responsabilitate politică, extremismul și corupția.

Suedia este singura țară în care satisfacția depășește 50%, însă și aici există temeri legate de viitorul proceselor electorale.

„Deși în multe țări există un sprijin puternic pentru valorile democratice, oamenii sunt vizibil dezamăgiți de felul în care funcționează democrația în practică și sunt îngrijorați de viitorul ei”, a transmis Gideon Skinner, director senior pentru politică britanică la Ipsos.

Skinner a mai spus că sondajul Ipsos arată că îngrijorarea privind starea democrației crește rapid în unele țări, în special în Țările de Jos și Franța, și că există o dorință puternică de „schimbare radicală” aproape peste tot.

Percepții negative în majoritatea statelor

Mai puțin de o treime dintre respondenții din șase țări – 18% în Croația, 19% în Franța, 20% în SUA, 26% în Marea Britanie, 27% în Spania și 29% în Italia – au spus că sunt mulțumiți de felul în care funcționează democrația în țara lor.

Opiniile au fost împărțite în Țările de Jos (36% mulțumiți, 37% nemulțumiți) și în Polonia (40% mulțumiți, 31% nemulțumiți), iar Suedia a fost singura țară din sondaj unde majoritatea respondenților s-au declarat mulțumiți de funcționarea democrației (65%).

În toate cele nouă țări, mai mulți oameni au spus că democrația s-a înrăutățit în ultimii cinci ani decât că s-ar fi îmbunătățit. Percepțiile au fost deosebit de negative în Franța și în Țările de Jos – unde guvernele s-au prăbușit anul acesta – Polonia fiind singura excepție.

În Franța (81%) și în Țările de Jos (76%), respondenții au spus în majoritate covârșitoare că modul în care funcționează democrația s-a degradat, însă majorități clare în SUA (61%), Spania și Marea Britanie (58% fiecare) împărtășesc aceeași opinie. În Polonia, 42% consideră că situația s-a îmbunătățit, iar 30% că s-a înrăutățit.

Temeri privind evoluția democrației în următorii ani

Privind spre viitor, majorități largi în toate țările, cu excepția Suediei, sunt îngrijorate de starea democrației peste cinci ani: 86% în Franța, 80% în Spania, 75% în Marea Britanie și Polonia, 74% în Țările de Jos, 73% în Croația, 69% în SUA și 64% în Italia.

Puțini respondenți au considerat că guvernele – la orice nivel – le reprezintă bine punctele de vedere, deși administrația locală stă mai bine la acest capitol. În niciuna dintre cele nouă țări majoritatea nu a spus că guvernul național reprezintă „în mare măsură” sau „într-o măsură destul de mare” opiniile cetățenilor.

Cu toate acestea, în majoritatea țărilor sondajul arată un sprijin solid pentru democrație, cu majorități clare care o consideră esențială pentru societate și demnă de apărat. Croația a fost singura țară în care opinia dominantă a fost că democrația ar trebui susținută doar dacă garantează un nivel bun de trai.

Fake news, lipsa responsabilității politice, extremismul și corupția au fost identificate drept principalele amenințări, iar dezinformarea a fost percepută ca pericolul cel mai grav în Franța (56%), Marea Britanie (64%), Suedia (67%), Țările de Jos (75%) și Polonia (76%).

