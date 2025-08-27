SONDAJ Românii și Mișcarea legionară: câți cred că a fost o organizație criminală și câți îl consideră pe mareșalul Antonescu criminal de război

Susținători ai lui Zelea Codreanu fac salutul nazist la Tâncăbești, unde se comemorează asasinarea acestuia în 1938. FOTO: Vadim Ghirda / AP / Profimedia

Un sondaj realizat de Avangarde la nivel național arată că 59% dintre români consideră că mișcarea legionară a fost o organizație criminală, în timp ce 24% nu sunt de acord cu acest lucru. 17% au răspuns cu nu știu.

Sondajul a fost realizat în perioada 19-24 august 2025. Au răspuns 1.100 de persoane, telefonic. Nivelul de încredere 95% și probabilitatea de eroare este +/- 3%.

Cercetarea este una autofinanțată, conform Avangarde.

Împărțiti în funcție de studii, cei mai mulți oameni care cred că mișcarea legionară a fost una criminală sunt cei care au studii superioare. Respectiv, 73% dintre cei cu studii superioare au spus că au această părere, în timp ce procentul celor care nu cred că Mișcarea a fost o organizație criminală se ridică la 14%.

În rândul celor care nu au liceul absolvit, procentul celor care nu cred că Mișcarea Legionară a fost criminală se ridică la 23%.

Foto: Avangarde

29% dintre români îl consideră pe Ion Antonescu un erou

Întrebați dacă din punctul lor de vedere Mareșalul Ion Antonescu a fost un erou sau un criminal de război, 35% dintre români au spus că a fost criminal de război, iar 29% un erou. Un număr mare dintre cei chestionați, 36%, au spus că nu știu sau că nu vor să răspundă.

La capitolul studii, dintre cei care au studii superioare 35% consideră că Ion Antonescu a fost un erou, 41% că a fost criminal, iar 24% nu au știut sau nu au vrut să răspundă. Dintre cei cu studii liceale sau profesionale, 27% ăl consideră erou, 33% criminal de război, iar 40% nu au știut sau nu au vrut să răspundă.

Dintre cei care nu au absolvite studii liceale, 18% au spus că îl consideră pe Ion Antonescu un erou, 32% au spus că e criminal de război, iar 50% nu au știut sau nu au vrut să răspundă.

Foto: Avangarde

50% dintre respondenți au spus că sunt de acord cu expresia legionară: „Să facem o țară ca soarele sfânt de pe cer”, iar 38% au declarat că nu sunt de acord, în vreme ce 12% au spus că nu pot aprecia sau nu vor să răspundă.

Rezultatele sondajului Avangarde vin în contextul în care Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunilor de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată.

Președintele Nicușor Dan a refuzat să promulge o lege votată de Parlament care înăspreşte pedepsele pentru organizaţiile cu caracter fascist şi legionar.