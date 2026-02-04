Sondaj: Europenii, tot mai pesimiști: majoritatea se tem de război și de terorism / Care ar trebui să fie prioritățile UE

Evoluția situației internaționale creează sentimente de îngrijorare în rândul europenilor și alimentează un nivel ridicat de pesimism, potrivit unui recent sondaj Eurobarometru comandat de Parlamentul European, publicat miercuri.

Sondajul Eurobarometru al Parlamentului European din toamna anului 2025 a fost realizat de agenția de cercetare Verian în perioada 6-30 noiembrie 2025, în toate cele 27 de state membre ale UE. Sondajul a fost realizat față în față, iar în unele state membre (Cipru, Danemarca, Finlanda, Malta, Suedia și Țările de Jos) au fost realizate și interviuri video suplimentare (CAVI). În total, au fost realizate 26.453 de interviuri.

„Într-un moment marcat de tensiuni geopolitice crescute, cetățenii se tem din ce în ce mai mult pentru viitorul lor și doresc ca UE să acționeze unitar și ambițios”, potrivit sondajului.

Potrivit datelor din sondaj, majoritatea europenilor (52%) declară că sunt pesimiști în legătură cu viitorul lumii, 39% că sunt pesimiști în legătură cu viitorul UE și 41% că sunt pesimiști în legătură cu viitorul țării lor.

„Perspectivele par să fie mai bune la nivel individual: peste trei sferturi dintre europeni (76%) sunt optimiști în legătură cu viitorul lor și al familiei lor”, potrivit sondajului.

Ce îi sperie cel mai mult pe europeni

Concluziile sondajului confirmă că provocările sunt numeroase. În toate domeniile analizate de sondaj, temerile legate de siguranță și securitate sunt la un nivel ridicat.

Astfel, 72% dintre europeni sunt îngrijorați de conflicte în curs, 67% de terorism, dezastre naturale agravate de schimbările climatice – 66%. De atacuri cibernetice se tem 66% și de migrație necontrolată – 65%.

Și riscurile legate de comunicare suscită preocupări majore. Printre aceste riscuri se numără dezinformarea (69%), discursul de incitare la ură în mediul online sau offline (68%), conținuturile false generate de inteligența artificială (68%), protecția insuficientă a datelor (68%) și amenințările la adresa libertății de exprimare (67%).

Care ar trebui să fie prioritățile UE

Pe fondul numeroaselor provocări, cetățenii europeni doresc ca Uniunea Europeană să își intensifice eforturile. 66% dintre cetățeni doresc ca UE să participe la menținerea siguranței colective. Cetățenii consideră totodată că unitatea este esențială: 89% dintre respondenți declară că statele membre ale UE ar trebui să fie mai unite, iar 73% sunt de acord că Uniunea are nevoie de mai multe resurse pentru a face față provocărilor globale actuale.

În opinia cetățenilor, pentru a-și consolida poziția în lume, UE ar trebui să se concentreze în principal pe securitate și apărare (40%), pe competitivitate, economie și industrie (32%) și pe independența energetică (29%), potrivit sondajului.

„Tensiunile geopolitice modelează sentimentul de securitate zilnic al europenilor. Cetățenii se așteaptă ca Uniunea Europeană să protejeze, să fie pregătită și să acționeze unită. Exact aceste aspecte trebuie oferite de o Europă mai puternică și mai asertivă. Europa este cel mai puternic scut al nostru”, a declarat Roberta Metsola, Președinta Parlamentului European.

Costul vieții, o prioritate

Prețurile ridicate continuă să afecteze nivelul de trai al cetățenilor. La nivel intern, europenii doresc ca Parlamentul European să abordeze cu prioritate inflația, creșterea prețurilor și costul vieții (41% dintre respondenți).

Pe locul doi se situează economia și crearea de noi locuri de muncă (35%), procentul celor care se declară preocupați fiind cu cinci puncte mai mare decât în mai 2025.

Deși majoritatea respondenților se așteaptă ca nivelul lor de trai să rămână stabil în următorii cinci ani, o proporție substanțială (28%) se așteaptă la o înrăutățire, mai ales în țările mai puțin stabile economic.

Temerea că nivelul lor de trai va scădea este mai puternică în rândul cetățenilor francezi (45%), belgieni (40%) și slovaci (40%). La nivel european, cetățenii se așteaptă ca UE să se concentreze pe consolidarea poziției sale în lume, în special prin concentrarea asupra apărării și securității (40%, în creștere cu 3 puncte procentuale față de ultimul sondaj).

„În același timp, cetățenii reafirmă importanța valorilor fundamentale și fondatoare. Potrivit sondajului, pacea este cea mai importantă valoare care ar trebui apărată de Parlamentul European (52%), cifră care reflectă climatul geopolitic actual. Democrația (35%), libertatea de exprimare (23%), drepturile omului (22%) și statul de drept (21%) ocupă și ele un loc important în clasament”, potrivit sondajului.