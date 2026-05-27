Sorana Cîrstea, o nouă performață, de data aceasta la Roland Garros

Sorana Cîrstea, la Turneul Internațional de Tenis de la Roland Garros 2026, pe 24 mai. FOTO: Michael Baucher / PsnewZ / Bestimage / Profimedia

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (locul 18 WTA) s-a calificat, miercuri seară, în turul al treilea al turneului de Grand Slam de la Roland Garros (Franța).

Sorana a învins-o pe jucătoarea germană Eva Lys, locul 81 mondial, în două seturi.

Românca s-a impus fără prea mari emoții, cu scorul de 6-3, 6-0. Partida a durat o oră și trei minute.

Cîrstea a fost superioară la capitolul winners, cu 16-10, iar Lys (24 ani, 81 WTA) a comis mai multe erori neforțate, 19-10, notează Agerpres.

În faza următoare a competiției, Sorana o va înfrunta pe câştigătoarea meciului dintre favorita 13, Jasmine Paolini (Italia, 13 WTA) şi Solana Sierra (Argentina, 68 WTA).

Românca, a 18-a pe lista capilor de serie, nu a participat la ediția de anul trecut a competiției.

După meciul de miercuri seară, Cîrstea și-a asigurat un cec de 187.000 de euro și 130 de puncte WTA.