Sorana Cîrstea e în semifinale la Roma, după o nouă victorie electrizantă

Sorana Cîrstea a învins-o pe Jelena Ostapenko, marți, și s-a calificat în premieră în penultimul act al turneului WTA 1000 de la Foro Italico.

Cîrstea (27 WTA, 36 de ani) a închis meciul cu Ostapenko (36 WTA, 28 de ani) după o oră și 33 de minute de joc, scor 6-1 / 7-6.

Astfel, pentru sportiva din România continuă săptămâna perfectă la Roma, unde până acum nu trecuse de faza optimilor de finală. Următoarea ei adversară va fi câștigătoarea sfertului dintre Coco Gauff (4 WTA, 22 de ani) și Mirra Andreeva (7 WTA, 19 ani), meci ce se joacă marți seară, nu mai devreme de ora 20.

Odată cu victoria obținută în fața letonei, Sorana și-a egalat cea mai bună clasare din carieră, locul 21 mondial, și este la doar un loc distanță de prima prezență în top 20.

Pe parcursul turneului, Sorana Cîrstea a bifat și primul ei succes în fața unui lider mondial în exercițiu, în optimi, 2-6 / 6-3 / 7-5 cu Aryna Sabalenka.

Jelena Ostapenko, care în 2017 devenea campioană de Grand Slam pe zgură după o finală cu Simona Halep, a trecut de o româncă pe tabloul principal de la Openul Italian. S-a întâmplat în turul 2, unde a învins-o pe Gabriela Ruse, scor 2-6 / 6-2 / 6-3.

Pentru letonă a fost a cincea prezență în sferturile turneului de la Roma. Cel mai bun rezultat al ei în această competiție rămâne deocamdată cel din 2023, când s-a oprit în semifinale.