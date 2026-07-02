Sorana Cîrstea își continuă parcursul la Wimbledon, după o nouă victorie în minimum de seturi. Românca, în fața unei premiere

Sorana Cîrstea a învins-o pe Kimberly Birrell, joi seara, în două seturi, și s-a calificat în turul al III-lea la Wimbledon 2026.

Românca de pe locul 18 mondial a închis partida cu australianca Birrell (72 WTA) după o oră și 12 minute de joc, scor 6-3 / 6-4.

Grație statutului de cap de serie, Sorana Cîrstea a intrat în competiție din turul secund, unde a învins-o pe Sara Bejlek (45 WTA), tot în minimum de seturi, scor 6-1 / 7-6.

La un pas de prima calificare în turul 4

Sorana este la a cincea prezență din carieră în turul 3 de la All England Club, însă până acum n-a trecut niciodată de această fază. Astfel, este la doar un pas de prima calificare în turul 4, sau, altfel spus, în a doua săptămână a prestigiosului turneu de Grand Slam.

Între ea și această performanță va sta câștigătoarea duelului dintre Camila Osorio (68 WTA) și Linda Noskova (12 WTA). La ora de redactare a articolului, tenismena cehă, favorita 9, conduce cu un set.

Sorana Cîrstea are un an excelent, în care semifinala de la Roma a propulsat-o în premieră între primele 20 de jucătoare ale lumii. La cel mai recent Grand Slam, Roland Garros, sportiva din România a impresionat, de asemenea, ajungând până în sferturile de finală. Nu mai reușise această performanță la Paris din 2009, când era într-un cu totul alt moment al carierei.