Sorana Cîrstea e în sferturi la Roland Garros! Victorie de senzație în fața chinezoaicei Xiyu Wang

Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală de la Roland Garros, după ce a învins-o pe chinezoaica Xiyu Wang în două seturi, 6-3, 7-6, la capătul unei partide intense care a durat o oră și 57 de minute.

Românca a dominat clar startul meciului din optimi și și-a adjudecat fără mari emoții primul set. Actul secund a fost însă mult mai echilibrat, dar Sorana a gestionat excelent momentele de presiune și a reușit să se impună la tie-break, după o luptă strânsă.

La final de meci, Sorana Cîrstea și Xiyu Wang. Credit line: Alain JOCARD / AFP / Profimedia

Ce a declarat Sorana după meci

„A fost un meci bun, am jucat bine, dar cred că, la acest nivel, dacă pierzi 1% din intensitate, lucrurile iau altă întorsătură. Wang a jucat impresionant pe final de set secund, ea a fost cea care a jucat incredibil. Sunt fericită că am închis meciul în două seturi, pentru că apoi lucrurile ar fi devenit şi mai grele”, a declarat Sorana, la interviul de pe teren.

Întrebată care este secretul unui fizic perfect şi a unor evoluţii uluitoare la această vârstă, Sorana a răspuns:

„Iubesc în continuare acest sport, nu există termen de expirare pentru vise. Iată-mă aici, la 36 de ani. Cu cât înaintez în vârstă, pun mai puţină presiune pe mine. Cu toţi avem o pasiune şi a mea este tenisul. Nu pot decât să fiu recunoscătoare pentru ceea ce trăiesc”.

În sferturi la Paris după 17 ani

Aceasta este a doua oară când sportiva din România ajunge în faza sferturilor de finală la Roland Garros, după performanța obținută în anul 2009. În trecut, ea a mai atins o singură dată faza optimilor, în sezonul 2021.

În sferturi, Sorana o va întâlni pe învingătoarea meciului dintre rusoaica Mirra Andreeva, cap de serie 8, şi elveţianca Jill Teichman, locul 170 mondial.

Sorana Cîrstea, aflată pe locul 18 în clasamentul mondial, traversează ultimul sezon din cariera profesionistă. Sportiva a anunțat anterior că se va retrage din activitatea competițională la finalul anului 2026.

Ce sumă de bani va primi românca

Prin calificarea în sferturi, Sorana Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 470.000 de euro şi 430 de puncte.