Zi decisivă la Paris: Sorana Cîrstea luptă azi în optimi la Roland Garros. De la ce oră începe meciul

Sorana Cîrstea, la Roma, pe 12 mai 2026. FOTO: Domenico Cippitelli / AFP / Profimedia

Sorana Cîrstea (18 WTA) luptă duminică, de la ora 12:00, pe arena Suzanne-Lenglen pentru un loc în sferturile Roland Garros contra chinezoaicei Xiyu Wang (148 WTA).

Cîrstea a obținut calificarea în optimile de finală de la Paris, grație unei victorii de senzație reușite vineri, 6-0, 6-0, în fața argentiniencei Solana Sierra.

Meciul de azi cu Xiyu Wang va fi transmis pe Eurosport și pe platforma Max, fiind programat să înceapă la ora 12:00.

Venită din calificări, Xiyu Wang a învins-o, în turul 3, cu 6-3, 7-5 pe Yuliia Starodubtseva (56 WTA), cea care o eliminase în runda anterioară pe Elena Rybakina (2 WTA).

Xiyu Wang a câștigat singurul meci disputat împotriva Soranei Cîrstea. A fost 3-6, 6-1, 6-1 pentru chinezoaică, în 2020, la Shenzhen.

Românca va juca pentru a 3-a oară în carieră în optimile Roland Garros. A mai făcut-o în 2009 și 2021. În 2009, românca ajungea până în sferturi la Paris, la a doua participare. Acum, la 17 ani distanță de la acea performanță, Sorana are o șansă imensă de a egala cel mai bun rezultat al său pe zgura din capitala Franței.