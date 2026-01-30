Cine este Sorin Cîrstea, noul consilier numit de Nicușor Dan: A fost decorat cu cea mai înaltă medalie în Afganistan

Generalul Sorin Cîrstea a fost numit vineri în funcția de secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) prin decret semnat de președintele Nicușor Dan. Acesta îl va înlocui pe Mihai Șomordolea, care părăsește Administrația Prezidențială după 11 ani.

Generalul Sorin Cîrstea a fost decorat cu Highest Medal of Ghazi (Hero) în 2017 de președintele Afganistanului pentru acțiunile sale în misiunile de război din Afganistan.

„Președintele Republicii Islamice Afganistan Mohammad Ashraf Ghani, în semn de recunoaștere a profesionalismului de care a dat dovadă în îndeplinirea misiunilor în sprijinul Guvernului Republicii Islamice Afganistan și a Forțelor Naționale de Securitate Afgane, a conferit domnului colonel Sorin Cîrstea comandantul CJPOTF (Combined Joint Psychological Operations Task Force) din cadrul misiunii Resolute Support aflat la sfârșit de misiune, Highest Medal of Ghazi (Hero) Mir Bacha Khan”, anunță Nicolae Ciucă, la momentul respectiv șef al Armatei Române.

Potrivit QMagazine care i-a făcut portretul după ce a fost decorat, Cîrste a participat la 5 misiuni în teatrele de operații Afganistan și Kosovo, cea mai înaltă poziție ocupată fiind aceea de comandant al Elementului de sprijin operații psihologice din Pristina, KFOR și din Kabul, Afganistan din cadrul Comandamentului Întrunit ISAF (IJC).

În toți acești ani a fost în repetate rânduri decorat ca urmare atât a activității din țară, cât și din teatrele de operații unde a fost dislocat.

Este absolvent al Școlii Militare de Ofițeri Activi „Leontin Sălăjan”, arma rachete și artilerie antiaeriană, licențiat al Facultății de electromecanică în anul 1997 și al Facultății de Stiințe, specializarea psihologie în anul 2005.

În anul 2010 a obținut titlul de doctor în științe militare și informații în cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, cu teza „Operațiile psihologice în sprijinul managementului crizelor și conflictelor militare moderne”, iar în anul 2015 a absolvit Colegiul Național de Apărare, programul postuniversitar “Probleme actuale ale securității naționale”.