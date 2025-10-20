Sorin Grindeanu a vorbit cu comisarul Roxana Mânzatu despre înghețarea salariului minim. „Mi-a zis că se intră într-o zonă de infringement”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că a vorbit cu comisarul european Roxana Mînzatu, despre o îngheţare a salariului minim, aşa cum îşi doreşte premierul Ilie Bolojan şi aceasta i-a spus că se intră într-o zonă de infringement, dar că o să încerce să aibă o discuţie cu premierul şi va căuta o soluţie, informează News.ro.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus că în weekend la Amsterdam a fost întâlnirea Partidului Socialistilor European, unde a fost şi comisarul European Roxana Mânzatu care are în portofoliu inclusiv acest domeniu, fiind vicepreşedinte executiv.

„Am întrebat-o, având discuţii în coaliţie legate de salariul minim, de creştere, ce se întâmplă dacă va fi îngheţat salariul minim aşa cum îşi doreşte guvernul şi cum a fost propunerea venită dinspre premier, dacă nu cumva intrăm în coliziune cu anumite prevederi europene şi dacă nu intrăm într-o zonă de infringement. Mi-a spus că da, se intră într-o asemenea zonă, dar că o să încerce să aibă o discuţie cu premierul, nu ştiu dacă n-au şi avut-o astăzi sau ieri, să-i explice, să găsim soluţii, astfel încât să nu punem presiune şi mai mare pe buget”, a declarat Sorin Grindeanu, la Parlament.

„Mi-a zis că poate să găsească şi va căuta o soluţie din acest punct de vedere”, a mai afirmat liderul PSD.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat duminică la Antena 3 că „nu este momentul” pentru o majorare a salariului minim în 2026 și susține că și ceilalți parteneri din coaliție au fost de acord cu „această concluzie propusă de premier”.

„Săptămâna trecută am discutat despre această chestiune și cu toții am fost de acord că nu vom crește salariul minim începând de anul viitor. Asta a fost discuția săptămâna trecută”, a declarat Kelemen Hunor.

Întrebat dacă și PSD a fost de acord, având în vedere pozițiile publice ale social-democraților, liderul UDMR a răspuns: „Da, da, da, cu toții. Ei au zis că ar trebui, dar toată lumea înțelege că în acest moment pierzi mai mult pe partea economică decât câștigi pe partea bugetară”.

„Sigur, dacă cineva dorește o reluare a discuțiilor, se poate, dar noi săptămâna trecută am ajuns la această concluzie propusă de premier, să rămânem cu salariul minim și în 2026 așa cum l-am avut în 2025, și, sigur, în ceea ce ne privește, noi susținem această variantă, fiindcă nu este momentul”, a continuat Kelemen Hunor.

Întrebată joi despre salariul minim, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că premierul Bolojan a spus că, „în principiu, nu va crește”.

În replică, fostul ministru al finanțelor Adrian Câciu a declarat că „PSD susține ferm creșterea salariului minim brut de la 1 ianuarie 2026”. „Cei care spun că nu crește, pot pleca acasă sau, mă rog, la patronii lor.(…) Aștept să își revină! Daca nu, să plece!”, a mai afirmat Adrian Câciu.