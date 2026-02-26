Sorin Grindeanu afirmă că nu înțelege de ce nu a fost pusă în aplicare decizia CEDO privind cuplurile LGBT / Marcel Ciolacu spunea, când era premier, că „România nu e pregătită”

Sorin Grindeanu a declarat într-un interviu pentru G4Media că persoanele LGBTQ+ „trebuie să aibă drepturi, așa cum au și ceilalți” și că dacă va ajunge premier va pune în aplicare decizia CEDO prin care România e obligată să recunoască și să protejeze cuplurile formate din persoane de același sex.

Întrebat despre cum se poziționează pe tema recunoașterii căsătoriilor cuplurilor de același sex, Sorin Grindeanu a declarat pentru G4Media că deși nu cunoaște subiectul, crede că „fiecare ar trebui să facă ce vrea”, cât timp nu încalcă libertățile celorlalți.

„Chiar nu știu acest subiect. Punctul meu de vedere este că fiecare acasă are dreptul să facă ce vrea, atâta timp cât nu atinge libertățile celuilalt. Dacă sunt oameni – și sunt oameni în România – cu orientare sexuală de acest tip, LGBT, este treaba lor și trebuie să aibă și ei drepturi, așa cum au și ceilalți”, a spus președintele PSD.

Apoi, Grindeanu a spus că nu înțelege de ce în România nu este aplicată o decizie din mai 2023 a Curții Europene pentru Drepturile Omului (CEDO) care obligă statul român să adopte legi prin care să recunoască și să protejeze cuplurile de același sex.

„Da. De aceea mă mir. Pur și simplu nu știu de ce nu e pusă în aplicare în acest moment”, a răspuns el când a fost întrebat dacă va aplica decizia în cazul în care ajunge premier.

Marcel Ciolacu: „România nu e pregătită”

Marcel Ciolacu a declarat în noiembrie 2023, pe când era premier, că România nu este pregătită pentru a aplica decizia CEDO cu privire la statutul juridic al cuplurilor formate din persoane de acelaşi sex.

Fostul președinte PSD a fost întrebat, într-o emisiune la Europa FM, ce răspuns va da ţara noastră propunerilor CEDO referitoare la cuplurile formate din persoane de acelaşi sex.

„Nu e pregătită societatea românească pentru o decizie în acest moment. Nu este nici prima (decizie CEDO – n.r.), nici ultima care condamnă. România a fost condamnată şi pentru tratamentul din închisori. Nu este una dintre priorităţile mele şi, repet, nu cred că România este pregătită în acest moment. Nu sunt un om obtuz, face parte din lume, nu am nicio reţinere, am prieteni care au relaţii cu un alt bărbat, nu am nicio problemă, eu vorbesc acum din punctul de vedere de prim-ministru”, a declarat atunci Marcel Ciolacu.

Întrebat, în context, dacă România „va încălca această hotărâre a CEDO”, premierul a răspuns: „Nu este nici prima, nici ultima, dar eu consider că societatea românească încă nu este pregătită pentru acest lucru”.