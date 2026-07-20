Sorin Grindeanu cere „comisie de criză pentru deblocarea României”. Cum se poziționează PSD pe legile necesare pentru fondurile din PNRR

Rolul comisiei parlamentare va fi de a adopta amendamentele necesare la legile care trebuie adoptate până la finalul lunii august pentru ca România să-și primească banii din PNRR, a declarat luni Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă la Parlament.

„Transmit un avertisement serios partidelor: să lase politica deoparte și să arate că se ocupă de economie și PNRR”, a spus Sorin Grindeanu. „Lansez o invitație către toate grupurile parlamentare. Să înființăm o comisie de criză la nivelul Parlamentului care să elaboreze amendamentele necesare pentru deblocarea României”, a afirmat Grindeanu.

Potrivit liderului PSD, această comisie parlamentară va funcționa până la investirea noului guvern.

Cum va vota PSD în Parlament

PSD este de acord și va vota pentru forma actuală a Codului Administrativ, a Codului Urbanismului și a legii privind recompensarea angajaților din ANAF și Vamă. De asemenea, Grindeanu și-a manifestat susținerea și pe Legea privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire.

La Codul Urbanismului, însă PSD cere o modificare față de forma actuala. „Autorizațiile de construire trebuie să treacă la Primăria Generală conform referendumului, dar nu acum când în funcție este un om care este anchetat de DNA tocmai pentru că a luat șpagă ca să dea autorizație”, a declarat Sorin Grindeanu cu referire la primarul general Ciprian Ciucu.

Nemulțumiri pe legea salarizării

În schimb, Sorin Grindeanu a anunțat că PSD nu va susține forma actuala a legii salarizării care a fost trimisă în Parlament.

„PSD lucrează în acest moment împreună cu organizațiile sindicale la o serie de amendamente consistente prin care să facem o lege mai echitabilă și care să respecte și anvelopa bugetară. Este clar că în forma actuală PSD nu poate vota o lege care nemulțumește pe toată lumea și care taie din banii profesorilor, a medicilor și a militarilor. Este exclus ca PSD să susțină această variantă. Repet, exclus!”, a declarat Grindeanu.

Atac la USR pe Legea Integrității

PSD așteaptă să vadă proiectul de modificare a Legii Integrității, a mai spus Sorin Grindeanu care a lansat un atac la adresa președintelui USR. Dominic Fritz a pierdut un proces cu ANI care l-a declarat în conflict de interese.

„Așteptăm ca acest proiect să ajungă până la urmă în Parlament și vă asigur că PSD va susține doar o variantă care nu slăbește, la ordin politic, din atribuțiile Agenției Naționale de Integritate. Îmi doresc ca cei din USR să înțeleagă că nu se pot folosi de urgența PNRR pentru a scăpa de problemele cu legea pe care le au liderii lor. Acest lucru ar fi inadmisibil și n-ar avea votul nostru”, a mai declarat liderul PSD”.

Proiectele din PNRR trebuie finalizate până la 31 august pentru ca România să nu piardă fondurile. Potrivit unui anunț făcut de premierul interimar Ilie Bolojan pe 7 iulie, România mai are de încasat 4,5 miliarde de euro sub formă de granturi.