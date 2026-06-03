Sorin Grindeanu cere demisia lui Gheorghiță Vlad: „Ar fi un gest firesc”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, cere demisia șefului Statului Major, Gheorghiță Vlad, la o zi după ce acesta a fost pus sub urmărire penală într-un dosar în care este acuzat de complicitate la uzurparea funcţiei.

Sorin Grindeanu a scris, miercuri, pe Facebook, că „retragerea de la conducerea Armatei Române ar fi gestul firesc al unui militar aflat în situația generalului Vlad Gheorghiță”.

De asemenea, șeful PSD spune că „orice umbră de îndoială asupra conduitei sale profesionale reprezintă o vulnerabilitate pentru Armata Română”, iar România nu își permite „astfel de incertitudini la vârful structurilor de apărare”.

Generalul-locotenent Vlad Gheorghiță are 56 de ani și a fost numit șef al Statului Major al Apărării în noiembrie 2023. Înainte, din august 2022, a fost locţiitor al şefului Statului Major. El a fost numit în funcția de șef al Armatei la propunerea lui Angel Tîlvăr, ministrul PSD al Apărării de atunci.

Gheorghiță Vlad ar trebui, potrivit cutumei, să participe la Summitul NATO care va avea loc la Ankara între 7 și 8 iulie.

Acuzațiile pe care DNA i le aduce șefului Armatei

DNA îl acuză pe generalul Gheorghiță Vlad că l-a ajutat pe generalul-locotenent Iulian Berdilă să trimită către Ministerul Educației o solicitare pentru 20 de locuri bugetate suplimentare la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București. Potrivit procurorilor, această solicitare trebuia făcută de o altă structură a MApN.

Ca urmare a solicitării, 20 de candidați admiși inițial pe locuri cu taxă au fost mutați pe locuri finanțate de la buget.

„Înscrisul oficial emis în condițiile mai sus descrise ar fi determinat luarea deciziei pentru suplimentarea cu un număr de 20 de locuri de la buget, prin promovarea candidaților admiși inițial pe locurile cu taxă pe locurile de la buget suplimentate”, potrivit DNA.

Procurorii anticorupție spun că, astfel, acești candidați au obținut un avantaj necuvenit. Dintre ei, trei urmau să fie încadrați ca ofițeri la MApN după terminarea studiilor.

„Prin această modalitate, ar fi fost vătămate interesele legitime ale Ministerului Apărării Naționale, prin afectarea relațiilor instituționale, și, corelativ, ar fi fost creat un folos necuvenit în beneficiul celor 20 de candidați, prin promovarea acestora, de pe locurile cu taxă, pe locurile de la buget suplimentate, urmând ca la finalizarea studiilor universitare, un număr de 3 candidați, să fie încadrați pe posturi de ofițer, la Ministerul Apărării Naționale”, menționează DNA.

Gheorghiță Vlad respinge acuzațiile

Șeful Statului Major al Apărării a respins acuzațiile din dosar, într-un mesaj postat pe Facebook marți după-amiază.

„Resping categoric acuzațiile care mi-au fost aduse și afirm fără echivoc că nu am săvârșit nicio faptă de corupție și nu am avut nicio implicare, directă sau indirectă, în activități care ar putea constitui complicitate la asemenea fapte”, afirma Gheorghiță Vlad în mesaj.

„Voi avea încredere că adevărul va rezulta din analiza obiectivă a faptelor și a probelor, însă nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acestei acuzații, în condițiile în care dosarul este instrumentat de aproape un an, iar decizia de punere sub acuzare intervine tocmai acum, într-un context deosebit de sensibil și complex la nivel național”, spunea șeful Armatei.

El acuza totodată că „afectarea imaginii” conducerii Statului Major al Apărării într-un astfel de moment „riscă să afecteze încrederea publică într-o instituție esențială pentru apărarea țării”.

