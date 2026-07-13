Sorin Grindeanu cere demisia lui Ilie Bolojan, după consultările de la Cotroceni: „Un prim gest de bună credință”

Partidele nu au ajuns la un acord privind o soluție care să deblocheze criza politică, a anunțat luni președintele PSD Sorin Grindeanu la capătul a două ore de discuții la Palatul Cotroceni.

„Am avut discuții de aproape două ore. În prima parte pe legile din PNNR și poziția partidelor. Președintele a încercat să vadă dacă s-au schimbat pozițiile, dacă există nuanțe. Cei care și-au îngrădit spațiul de lucru sunt PNL și USR care au acele decizii privind guvernare cu PSD. Nu s-a degajat o soluție”, a afirmat Sorin Grindeanu într-o conferință de presă.

El a cerut demisia premierului interimar Ilie Bolojan ca un prim pas pentru deblocarea crizei.

„Ilie Bolojan nu are niciun fel de intenție să deblocheze situația politică ci doar să continue să ocupe funcția de premier cât mai mult posibil. Dacă ar vrea să deblocheze situația, un prim pas ar fi să facă un gest prin care să arate că nu ține de scaunul din care a fost demis. Un prim gest de bună credință ar fi să fie alt premier interimar care să nu aibă încărcătură politică”, a declarat Grindeanu.

În ședința de la Palatul Cotroceni, nu s-au discutat nume de posibili premieri, a spus Grindeanu.

Ce se întâmplă cu PNRR

PSD este în opoziție și nu va sprijini legile pe care guvernul le trimite în Parlament dacă partidele nu fac nicio mișcare pentru a debloca criza politică, a mai precizat Grindeanu.

„Ilie Bolojan îmi arată că nu are niciun fel de intenție să deblocheze situația politică, ci doar să continue să ocupe funcția de premier, chiar dacă are atribuții restrânse, cât mai mult posibil. Nu e de datoria PSD să treacă legile promovate de guvern. PSD e în opoziție, la putere sunt alții”, a declarat Sorin Grindeanu.

El a mai acuzat PNL și USR că se ascund în spatele legilor care trebuie aprobate pentru ca România să nu piardă sume de bani din PNRR.

„Strategia domnului prim-ministru Bolojan, demis, de a continua să guverneze prin intermediul Parlamentului și punând presiune pe voturile PSD este una complet greșită. În acest sens, le-am spus că PSD nu poate fi de acord cu folosirea PNRR drept paravan mediatic pentru interesele obscure ale unor lideri de dreapta”, a afirmat președintele PSD.

„Am anunțat că nu vom vota pur și simplu o lege a salarizării care nici astăzi nu este pusă în transparență și unde consultările cu sindicatele și patronatele au fost un simulacru”, a continuat Grindeanu.

Ce spune despre scenariul alegerilor anticipate

România nu este nici mai aproape și nici mai departe de posibilitatea alegerilor anticipate după ședința de astăzi de la Cotroceni, spune Grindeanu, dar scenariul este pe masă.

„E un scenariu pe care nu poți să îl excluzi niciodată. E pe masă. E un scenariu care nu se poate întâmpla de pe-o săptămână pe alta. Dacă s-ar intra în acest scenariu ar fi alegeri undeva în toamnă, târziu. E un scenariu care ar arunca într-un soi de instabilitate continuă scena politică și economică, ăsta e principalul criteriu, dar e și acesta un scenariu. Nu avem niciun fel de problemă să intrăm și în acest scenariu”, a declarat președintele PSD.

Liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale au discutat timp de două ore cu președintele Nicușor Dan. Întâlnirea s-a încheiat fără un acord pentru rezolvarea crizei politice.