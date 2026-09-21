Sorin Grindeanu compară șansele lui Sigfried Mureșan cu ale altui liberal: „Aș paria că ia mai puține voturi”

Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a explicat luni seară de ce PSD nu va vota guvernul pe care îl va propune premierul desemnat, Siegfried Mureșan, și a estimat că liberalul va obține în Parlament „puține voturi decât Adrian Veștea”.

„S-au mărit taxele, efectul după un an și trei-patru luni de guvern Bolojan e următorul: avem cea mai mare inflație din Europa, 12 luni de scădere consecutivă a consumului, șomaj în creștere, s-au pierdut vreo 70.000 de locuri de muncă, scădere de 700 de milioane de euro de investiții. Noi am zis ajungem în gard, trebuie să schimbăm direcția, nu avem nimic cu tine. Ne interesează direcția proastă, hai să schimbăm. Hai să găsim un alt mod de a conduce guvernul. Care e primul lucru pe care l-a făcut nominalizatul Mureșan? A spus că vrea să meargă în aceeași direcție. A spus că el va continua pe linia aceasta care s-a dovedit a fi falimentară pentru România”, a declarat președintele PSD, într-un interviu acordat postului Antena 3 CNN.

Întrebat dacă Siegfried Mureșan va încerca să discute cu fiecare parlamentar PSD în parte ca să obșină voturi pentru guvernul său, Sorin Grindeanu a răspuns: „Îi urez succes, dar nu cred că va avea, dacă va încerca să facă așa ceva”.

„Eu am văzut ce a spus președintele (Nicușor Dan, n.r.). A spus că nu a venit nimeni care să îi prezinte o majoritate. Chiar și eu. I-am cerut mandatul din perspectiva partidului care are cei mai mulți parlamentari (…). Deci eu nu cred că a prezentat o majoritate nici tabăra cealaltă. Am văzut argumentul președintelui că adunați, PNL, USR și UDMR, au mai mulți parlamentari decât PSD. Eu i-am solicitat acest lucru pentru că PSD merită”, a mai spus liderul social-democrat.

De asemenea, Grindeanu a punctat că Mureșan „nu vrea să fie” prim-ministru.

„PSD și eu nu avem nevoie de patalamale de la Mureșan că suntem un partid proeuropean. PSD a făcut ca România să facă parte din NATO, PSD a terminat negocierile de aderare la UE, PSD a închis dosarul Schengen. De aceea eu azi în ședință am spus că eu cred că prin ce a făcut în aceste zile Siegfried Mureșan, el ne arată că nu vrea să fie premier. (…) Aș paria că ia mai puține voturi decât Adrian Veștea”, a adăugat președintele PSD.

Totodată, el consideră vă președintele Nicușor Dan va mai face o nominalizare de premier.

„Sunt două scenarii și țin de președinte. Ori declanșează anticipate, ori face o nouă nominalizare. Eu cred că va mai fi o desemnare”, a spus Grindeanu.

„Trebuia să mă caute Siegfried Mureșan, nu Ilie Bolojan”

Liderul PSD a precizat și că până acum nu a fost contactat de premierul desemnat, dar a admis că a avut o discuție „scurtă” cu președintele PNL, Ilie Bolojan.

Nominalizarea lui Siegfried Mureșan a avut loc joi seară. De atunci și până acum nu am avut niciun SMS, niciun fel de cerere. Și cred că așa era normal dacă voia să fie votat de PSD să existe o cerere din partea dânsului. Dacă se bazează doar pe sprijinul PNL, USR și UDMR, nu are voturile necesare. Poate a căutat alte forțe politice din Parlament, AUR, SOS, nu am de unde să știu. Dânsul nu m-a căutat. Am avut o convorbire scurtă cu Ilie Bolojan urmând să ne auzim zilele acestea o să îl caut. Era dorința de a ne vedea și de a avea o discuție. A rămas că o să îl sun eu când îmi eliberez programul”, a mai spus Grindeanu.

„Probabil că mâine o să îi dau un telefon să ne vedem. Politic vorbind, dacă vrea voturile PSD, trebuia să mă caute Siegfried Mureșan, nu Ilie Bolojan, nu altcineva. Probabil că nu își dorește susținerea PSD. Nici PSD nu e dornic să îi acorde sprijinul”, a adăugat el.

Declarațiile lui Grindeanu vin după ce Biroul Permanent Național al PSD a decis, anterior în cursul zilei de luni, să nu susțină Guvernul Mureșan, iar la finalul săptămânii urmează ca Grindeanu să consulte și restul partidului cu privire la decizia finală.

„Biroul permanent naţional al Partidului Social-Democrat a decis astăzi să nu voteze guvernul Bolojan 2.0. Această recomandare a Birolului permanent naţional va fi înaintată Consiliului Politic Naţional. Este, conform statutului, forul politic care poate decide sau ia decizii în situaţii de acest tip”, a spus Sorin Grindeanu la finalul şedinţei PSD.