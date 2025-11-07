Sorin Grindeanu declară „ofensivă totală populismului” la Congresul PSD: „Populismul nu a plătit până acum niciun salariu”

Răspunsul la „populismul găunos” este o bună guvernare, a spus Sorin Grindeanu în discursul susținut în fața Congresului care l-a ales președinte al PSD din postura de unic candidat.

„Astăzi declar ofensivă totală populismului, pentru că populismul nu a plătit până acum niciun salariu în România. Singurul răspuns la populismul găunos este o bună guvernare. Nu mai e suficient să crește salarii și pensii, dacă vrei să câștigi alegerile, trebuie să faci mult mai mult.”, a mai declarat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a mai precizat că românii așteaptă soluții pentru salarii, spitale, școli, locuri de muncă decente, siguranță economică pentru familii și nu experimente ideologice.

„Maeștrii urii publice ne spun să dărâmăm simboluri, să rescriem trecutul și să ne uităm rădăcinile. Eu vă cer astăzi să procedăm exact invers: să prețuim valorile care ne-au definit: libertatea, egalitatea, solidaritatea și credința”, a explicat noul președinte PSD.

Cu ocazia acestui Congres, PSD a eliminat din statul formațiunii termenul de partid „progresist” și a precizat că este un partid „atașat valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român”.

„Eu vă cer astăzi să procedăm exact invers: să prețuim valorile care ne-au definit: libertatea, egalitatea, solidaritatea și credința. De asta am eliminat astăzi din statut eticheta de ‘progresiști’! PSD reprezintă stânga românească responsabilă. Stânga modernă, ancorată în realitățile României, care este preocupată de o economie puternică, de servicii publice funcționale, de industrie, agricultură, salarii corecte și de sprijin pentru cei vulnerabili”, a argumentat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu este noul președinte al partidului PSD. El a fost ales cu 2787 de voturi pentru dintr-un total de 2810 voturi exprimate. S-au înregistrat 8 abțineri și 15 voturi împotrivă.