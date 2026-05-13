Grindeanu despre varianta unui premier PSD: „Dacă este vorba de mine, nu exclud acest lucru”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a admis miercuri că PSD a luat în calcul şi varianta care poate să ducă la premier PSD, în negocierile pentru formarea unui nou guvern, şi, dacă este vorba de el şi asta vor decide colegii săi în forurile statutare, nu exclude acest lucru, relatează News.ro.

Liderul PSD a fost întrebat într-o conferinţă de presă dacă partidul ar putea merge la consultările de la Cotroceni cu el ca propunere de premier.

„Noi am luat în calcul un lucru care include această abordare. Vă spuneam că noi avem un mandat destul de larg, exceptând cele două sau trei lucruri peste care nu trecem. Asta înseamnă şi o variantă care poate să ducă la premier PSD. Premier PSD pe care îl desemnează Partidul Social-Democrat, în forurile statutare. Dar dacă este vorba de mine, de preşedintele PSD, şi asta vor decide colegii mei, nu exclud acest lucru”, a răspuns Sorin Grindeanu.

Grindeanu: PSD, „maturul din încăpere”

El a menţionat că PSD a decis în şedinţă să fie „maturul din încăpere, că tot vorbea ieri cineva, cu masă, cu răsturnatul mesei, că nu se mai pune la masă”.

„Aici nu-i vorba de mâncare, că văd că tot acolo se duce. E vorba de a găsi o soluţie. Datele economice ne arată că ceea ce am spus noi de luni de zile are bază şi argumentele pentru schimbarea lui Ilie Bolojan sunt cele pe care le vedem astăzi. Asta este oglinda acestei guvernări. Îmi pare rău că n-am fost mai ferm încă din toamnă, de când am semnalat prima oară şi am propus acel program de relansare economică şi nu ne-am dat seama la ce dezastru economic ne conduce Ilie Bolojan. Asta e un regret pe care îl am şi eu şi colegii mei şi pentru care îmi cer scuze, în faţa românilor, că nu mi-am dat seama de incapacitatea lui Ilie Bolojan de a gestiona, din punct de vedere economic, România”, a menţionat Sorin Grindeanu.

O variantă pe care PSD „nu și-o dorește”

Despre un guvern minoritar cu premier PSD, Grindeanu a arătat că „nici asta nu e o variantă pe care să şi-o dorească PSD”.

„Nu e o treabă care să ofere, ceea ce spunea preşedintele (…), un guvern stabil, o majoritate clară. Eu vă spun că ceea ce s-a spus, iarăşi în urmă cu o săptămână mai bine, chiar dacă este contraproductiv şi sunt unii destul de agitaţi de pe scena politică, mai bine mai stai două, trei zile, o săptămână şi găseşti o soluţie stabilă, decât să ai o soluţie de conjunctură, care poate să întrunească 233 de voturi, dar care în septembrie duce la o nouă moţiune de cenzură şi la dărâmarea guvernului. Nimeni nu-şi doreşte aşa ceva”, a subliniat Grindeanu.