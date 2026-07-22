Sorin Grindeanu, detalii despre negocierile cu AUR: „Unii au promis că vor da voturile”

Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, la Realitatea Plus, că în timpul discuțiilor cu AUR pentru învestirea guvernului Veștea au fost parlamentari din partidului lui George Simion care au promis că vor da voturle pentru acest cabinet. De asemenea, Grindeanu a spus că doar liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu, a condiționat atunci susținerea guvernului Veștea de cooptarea AUR la guvernare.

După ce George Simion a spus, miercuri, că deputatul AUR Muhammad Murad a fost invitat la Vila Lac pentru o discuție cu Adrian Veștea și Eugen Tomac pentru obținerea susținerii cabinetului lui Veștea din partea unei părți a parlamentarilor AUR, Sorin Grindeanu a precizat că nu a participat și nu știe de această întrevedere. Liderul PSD nu și-a ascus iritarea față de faptul că George Simion a făcut publice discuții private.

Grindeanu acuză AUR că nu și-a respectat cuvântul

„Sigur că m-am întâlnit și înainte de moțiunea de cenzură și după cu George Simion. Nu am fost niciodată singur la întâlnirile cu el și nu am vorbit despre lucruri care să pună PSD într-o situație delicată. Am urât faptul că s-au dat public discuții private. Atâta timp cât toți cei care au fost la acele întâlniri nu-și dau acceptul, e dificil să spun eu. Eu nu am fost la nicio dicuție cu Murad la Vila Lac”, a spus Grindeanu.

Pe de altă parte, el a spus că Murad ar fi făcut propuneri legate de domeniul economiei, care puteau fi prinse în programul de guvernare al unui eventual guvern Veștea și pe care le consideră ca „foarte bune”.

Invitat să comenteze afirmațiile lui George Simion, potrivit cărora AUR nu ar fi promis nimic în legătură cu susținerea cabinetului Veștea, Grindeanu a răspuns: „Știți foarte bine că nu-i așa. Pleca Bolojan, eu cred că ajunge. Nu e treaba mea să apăr interesele AUR. Unii au promis că vor da voturile.”

Președintele PSD a susținut că a fost o discuție ca funcția de președinte al Senatului să revină AUR la schimb cu susținerea pentru Adrian Veștea, însă nu s-a ajuns prea departe cu această negociere.

„A fost o discuție legată de Senat, dar am avut senzația că nu există un interes deosebit din partea AUR. Nu am angajat PSD la așa ceva, dar am avut impresia că nu-și doreau în mod deosebit”, a spus Grindeanu, precizând că nu au fost discuții privind funcții în alte instituții ale statului.

Liderul social-democraților a spus că promisiunile de sprijin din partea AUR au variat de la o întâlnire la alta. De asemenea, nu ar fi existat nicio insistență deosebită legată de cooptarea partidului lui Simion la guvernare: „Doar domnul Petrișor Peiu a spus constant aceste lucruri. Ceilalți, nu”.

Grindeanu a spus că PSD nu a făcut ar fi făcut promisiuni pentru că a mizat pe faptul că AUR ar fi dat dovadă de responsabilitate pentru a-l îndepărta definitiv pe Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. „Oricum lucrurile stăteau la îndemâna AUR într-o eventuală moțiune de cenzură”, a adăugat liderul PSD.

George Simion, dezvăluiri despre o întâlnire la Vila Lac

Președintele AUR George Simion a afirmat, pentru „Gândul”, că unul dintre deputații partidului, Muhammad Murad a fost chemat la Vila Lac de către Adrian Veștea și Eugen Tomac, care au încercat să obțină sprijinul unei părți a parlamentarilor AUR pentru învestirea guvernului Veștea.

„După desemnarea intempestivă a lui Adrian Veștea, unul dintre deputații AUR, domnul Murad, a fost invitat la Vila Lac de către Adrian Veștea și Eugen Tomac. Aceștia au luat parte la o discuție despre cum ar putea o parte dintre parlamentarii AUR să voteze guvernul Veștea, de parcă noi am fi o tarabă”, a declarat George Simion.

El l-a acuzat pe președintele Nicușor Dan că, de la declanșarea crizei politice, a încercat nu doar divizarea PNL, ci și pe aceea a AUR.

„Tomac și Veștea au încercat să spargă PNL. Vă surprinde faptul că au încercat să spargă și AUR?Murad ne-a prezentat ceea ce i s-a propus”, a spus Simion.

Liderul AUR a spus că a participat la mai multe întâlniri la Palatul Cotroceni, atât oficiale, cât și informale.

„Am participat la consultări cu toți. De exemplu, am fost atât la consultările formale, cât și la cele informale. Am participat la toate discuțiile. Noi, ca formațiune politică, trebuie să discutăm cu celelalte formațiuni politice și să ajungem la o concluzie”, susține Simion.