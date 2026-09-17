Grindeanu, „dezamăgit” de propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. „Greu de înțeles”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat la scurt timp după anunțul președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan pentru funcția de prim-ministru.

Grindeanu se declară „surprins” și „dezamăgit” de propunere și consideră „greu de înțeles ce argumente a avut șeful statului pentru a alege pe cineva ca Siegfried Vasile Mureșan”, pe care îl acuză că „făcea campanie feroce la Bruxelles împotriva propriei țări pentru tăierea fondurilor europene”.

Eurodeputatul Siegfried Mureșan a fost propus, încă din iunie, drept candidat comun al PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim-ministru. Tot atunci, Sorin Grindeanu a fost cel nominalizat pentru șefia Guvernului de către PSD.

„Am luat act cu surprindere și dezamăgire de propunerea președintelui Nicușor Dan în ceea ce privește funcția de prim-ministru al României. Este greu de înțeles ce argumente a avut șeful statului pentru a alege pe cineva ca Siegfried Vasile Mureșan care, cu doar câteva zile înainte de această desemnare, făcea campanie feroce la Bruxelles împotriva propriei țări pentru tăierea fondurilor europene. Trădarea nu poate face niciodată casă bună cu apărarea intereselor naționale”, spune Sorin Grindeanu în mesajul postat pe Facebook după anunțul oficial al președintelui Nicușor Dan de a-l propune pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan, care a acceptat propunerea.

Sorin Grindeanu mai spune că România se află acum „într-o situație extrem de dificilă” și că „încăpățânarea lui Ilie Bolojan de a se ține de scaun cu orice preț și a bloca orice soluție rațională a crescut și mai mult nesiguranța în rândul oamenilor și a firmelor românești. Sunt peste 30 de miliarde lipsă în buget – adică aproximativ 1,5% din PIB. După un an în care românilor li s-au cerut sacrificiu după sacrificiu în numele reducerii deficitului, cifrele arată câtă reformă mesianică a fost în realitate și cât marketing politic”.

„Analizăm luni propunerea”

Șeful PSD anunță totodată că a convocat luni o ședință a conducerii partidului, în care social-democrații vor analiza „cu atenție” această propunere de premier.

„Am convocat o ședință a Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat pentru luni, 21 septembrie, în care vom analiza cu atenție această propunere a dreptei. Spre deosebire de PNL-USR, noi înțelegem că lupta politică trebuie să se oprească acolo unde încep interesele legitime ale țării”, susține Grindeanu, încheindu-și mesajul cu „Ale țării noastre, Siegfried!”.