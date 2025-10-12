Sorin Grindeanu: „Din liceu mi se spune că par arogant”. Ce crede liderul PSD despre „stofa de politician” a lui Nicușor Dan

Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat, la Antena 3, că reproșurile care i se aduc legate de aroganța sa nu sunt noi, spunându-i-se acest lucru încă din liceu. Grindeanu a ținut să spună însă că impresia pe care o lasă nu corespunde realității.

Întrebat cum comentează faptul că unii parteneri din coaliție cred că ar fi o persoană arogantă, Sorin Grindeanu a răspuns: „Probabil nu se greșește când mi se spun aceste lucruri.”

Apoi a adăugat că lasă o impresie de aroganță de mai multă vreme, însă aceasta nu este una reală. „Din liceu mi se spune asta „vezi că pari arogant, deși nu ești”. Oamenii văd asta când mi se vorbește”, a spus liderul social-democraților.

În ce privește modul de manifestare publică, Sorin Grindeanu a spus preferă să nu fie un politician ostentativ.

„Când vrei să faci lucruri, poți să le faci și fără să pozezi în Războinicul Luminii, poți să le faci și pe tăcute. Eu m-aș calibra pe undeva la mijloc (…) Când faci kilometri de autostradă cât toți minștrii Transpoturilor la un loc, s-ar putea să se vadă aceste lucruri”, a spus fostul premier.

„Abilitatea politică nu-i lipsește președintelui”

De asemenea, Grindeanu a fost întrebat dacă i se pare că președintele Nicușor Dan are stofă de politician.

„Foarte mult, da. Exemplul cel mai bun e că e foarte greu să fii reales primar de Bucureşti. Foarte greu să-ţi iei al doilea mandat la rând, din punctul meu de vedere.Să vii după un an electoral bulversant să câștigi alegerile prezidențiale din postura de independent arată o anumită stofă”, a răspuns președintele PSD.

El a relatat că, în discuțiile cu președintele, acesta a părut mai dornic să audă pozițiile partidelor decât să le impună un punct propriu de vedere.

„Întâlnirile au fost dorind să ia informații dinspre partide, de aceea apreciez poziția. Poate că alți președinți au fost mai jucători. Vă asigur, că așa cum am perceput eu lucrurile, că abilitatea politică nu-i lipsește președintelui Nicușor Dan”, a spus Sorin Grindeanu.

La observația că Nicușor Dan i-a dat dreptate lui Grindeanu în ce privește necesitatea ca partidele din coaliție să aibă un candidat unic la Primăria Capitalei, președintele PSD a comentat că șeful statului a ascultat argumentele aduse de social-democrați.

„Am dreptul, politic, să cer ca doi dintre parteneri să nu se alieze împotriva celui de-al treilea. Dacă tot am luat decizia politică, destul de grea, vreau să decidem împreună: ori avem un candidat comun, ori candidăm fiecare cu candidatul propriu. Cel mai bun câștigă și terminăm discuția”, a conchis Grindeanu.