Sorin Grindeanu îi cere lui Siegfried Mureșan să demisioneze din Parlamentul European: „Este momentul adevărului” / Invitația adresată de PSD

Președintele PSD l-a acuzat pe premierul desemnat Siegfried Mureșan că este „pionul lui Ilie Bolojan care dorește prelungirea crizei politice” și că nu dorește să primească votul de învestitură, potrivit unei declarații de presă făcută miercuri la Parlament.

Sorin Grindeanu i-a cerut lui Siegfried Mureșan să demisioneze din poziția de europarlamentar unde a fost ales pe o listă comună PSD-PNL.

„Domnul Mureșan trebuie să își anunțe demisia din Parlamentul European. Trebuie să demonstreze că își asumă total responsabilitatea pentru România! Acesta este momentul adevărului pentru domnul Mureșan. Fiind ales pe liste comune PSD-PNL, are girul nostru să se retragă din poziția de europarlamentar!”, a declarat Sorin Grindeanu.

El l-a invitat pe premierul desemnat să vină la sediul PSD pentru o discuție despre economie.

„Am urmărit cu atenție declarațiile domnului Mureșan. Din păcate, nu are nicio idee despre ce trebuie făcut cu economia românească. A fi un Bolojan Second Hand nu ține loc de program de guvernare. Este doar un produs politic marcat de aroganță și tupeu”, a precizat Grindeanu.

PSD nu votează guvernul Mureșan

Luni, în Biroul Politic Național, PSD a decis că nu va vota guvernul pe care îl va propune premierul desemnat Siegfried Mureșan.

Într-o conferință de presă susținută miercuri, Siegfried Mureșan a precizat că nu își va depune mandatul de premier și merge la votul Parlamentului conștient că acesta poate crea premisele pentru alegerile anticipate. El a spus că învestirea Guvernului Mureșan depinde de PSD.

Mureșan s-a întâlnit până acum cu parlamentarii celor trei partide care îl susțin. Pe listă de discuții au rămas aleșii minorităților naționale și ai PSD.