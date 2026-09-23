VIDEO Siegfried Mureșan, primele detalii din programul de guvernare: Nu vor fi creșteri de taxe și impozite. Vom ajuta întreprinderile românești

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat, miercuri, la Parlament, principiile programului de guvernare pe care îl propune pentru un cabinet PNL-USR-UDMR, despre care a spus că va avea trei vicepremieri.

Mureșan a susținut că nu vor fi majorări de taxe și impozite în mandatul său de premier, iar primele relaxări ar trebui să vină odată cu legea bugetului pentru anul viitor.

El a spus, totodată, că dorește revenirea la TVA de 19% imediat ce economia va permite acest lucru.

De asemenea, a precizat el, pe lista priorităților sale sunt companiile de stat, în special cele din energie.

„Voi intensifica dialogul cu domnul Grindeanu”

Siegfried Mureșan a precizat că nu își va depune mandatul de premier și merge la votul parlamentului conștient că acesta poate crea premisele pentru alegerile anticipate.

El a spus că învestirea Guvernului Mureșan depinde de PSD.

Mureșan s-a întâlnit până acum cu parlamentarii celor trei partide care îl susțin. Pe listă de discuții au rămas aleșii minorităților naționale și ai PSD.

„Suntem în grafic cu dialogul cu dl Grindeanu. Am vorbit telefonic, suntem în legătură, poate în cursul zilei de astăzi abia aștept să avem o discuție francă. Pe baza discuțiilor pe care le-am avut eu voi intensifica dialogul cu dl Grindeanu”, a spus el.

Mureșan nu a exclus varianta unei rotative cu PSD la guvernare, însă a spus că „preferința” sa este a unui guvern cu mandat până la alegerile din 2028.

Cele mai importante declarații:

Voi propune un guvern cu agendă ambițioasă, de reformare a României. va fi un test al adevărului pentru PSD.

Este evident că România intră într-o nouă etapă.

E important să fin responsabili. Obiectivul meu este ca economia să crească mai mult decât datoria.

Știm că oamenii au dus greul, vrem ca și statul să se adapteze.

Guvernul va avea 3 vice-prim-miniștri.

Vom avea management important al companiilor de stat: în 12 luni vom avea un plan bine stabilit.

O atenție deosebită pentru companiile din energie.

Vom investi în capacitățile de stocare. Vom investi în infrastructura energetică.

Vom ajuta întreprinderile românești să se extindă în țările din regiune.

Vom acorda ajutorul de stat acolo unde este sens.

Vom menține cota unică. Nu vor exista creșteri de taxe și impozite pe toată durata mandatului guvernului.

Obiectivul meu este o relaxare fiscală de îndată ce ne permitem.

Guvernul meu nu are nicio intenție de a crește TVA. Revenirea la 19 % de îndată ce ne permitem.

În PE până acum am reușit să impun o propunere de creștere a bugetului UE cu 10% pentru următorii ani, față de propunerea Comisiei Europene.

Până la finalul săptămânii voi depune la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Audierile și votul, luni și marți.

Voi solicita ca audierile ministrilor să dureze cel puțin 60 de minute.

E evident că perioada de instabilitate politică a fost prea lungă în România.

Întrebări:

Discuția dintre Bolojan și Grindeanu, fără dvs?

Am spus că voi începe dialogul cu cele trei partide care mă susțin. Am spus că apoi voi discuta cu alte partide. Suntem în grafic cu dialogul cu dl Grindeanu. Am vorbit telefonic, suntem în legătură, poate în cursul zilei de astăzi abia aștept să avem o discuție francă.

Cei trei vicepremieri vor fi liderii celor trei partide?

Nu vă confirm acest lucru. Dar vor veni din partea celor trei partide.

Dl Grindeanu a transmis cum s-a stabilit, că nu vă vor susține? Cum veți obține voturile de învestire?

Eu voi fi corect față de partenerii mei. Și eu consider că AUR nu trebuie să exercite influență asupra modului cum România trebuie condusă. Testul cel mai importgant îl dă PSD și de ei depinde sustinerea acestui guvern. Luăm PSD în serios.

PSD va oficializa această decizie. Veți face un apel către parlamentarii PSD să treacă peste decizia de partid?

Voi veni în plen, voi prezenta un program bun pentru România. Așteptăm votul parlamentarilor. Dialoghez instituțional cu PSD. Voi prezenta oferta în Parlament și fiecare parlamentar va vota potrivit propriei consțiinte. Parlamentarii vor ști că va fi acest guvern sau alegerile anticipate.

Nu mi-ar plăcea să fiu parlamentar PSD și să aflu de la televizor că parlamentul va fi dizolvat.

Zilele trecute cei din PSD acuzau că ați pune presiune extern , prin articole în presa externă., pentru a se spune că romnia e în criză si ne vor retrograda agențiile de rating?

Presa internațională e independentă. Nu îmi propun să am influență asupra presei internaționale și nici asupra presei din România.

Ce veți avea prins la politici sociale?

Salariile în sectorul public și pensiile au stagnat, este nevoie de o creștere. Vom avea creșteri cât ne permitem de mult, prin bugetul de stat.

Nu ne vom permite să relaxăm totul dintr-odata.

Despre întâlnirea dintre Bolojan și Grindeanu, care este concluzia?

Pe baza discuțiilor pe care le-am avut eu voi intensifica dialogul cu dl Grindeanu.

Ce șanse aveți ca parlamentarii PSD să vă voteze?

Va fi un test să vedem dacă PSD este un partid social-democrat european sau este o excepție.

Ce șanse dați propriului cabinet?

Vom dialoga cu parlamentaroii pe care i-am menționat.

Ați putea avea o întâlnire cu președintele?

Mă aștept ca la întoarcerea în țară să avem o discuție. Îi voi solicita o întâlnire. Consider că e în interesul președintelui ca România să aibă un guvern politic.Un premier tehnocrat care are zero sprijin parlamentar, cu un președinte independent, ar crea o discrepanță între parlament și președinte și premier.

PSD e un partid pro-european?

PSD pretinde că e pro-european, dar nu-mi pretindeți să spun că OUG 13 este pro-european.

Modul în care PSD a acționat a creat o discrepanță între ce vor oamenii, care sunt pro-europeni, și ceea ce PSD și AUR au făcut în Parlament. PSD poate corecta aceste greșeli. Se află într-o situație mai fragilă.

E valabilă încă rotativa?

Nu am discutat de acest lucru. Noi am zis în primăvară că împreună în același guvern nu vom mai fi. Au trecut câteva luni, nu a mai rămas mult timp. Dacă am mai împărți mandatul acum adânci criza.

Dacă va apărea o astfel de variantă, o vom discuta. E de dorit să avem un singur guvern până în 2028.

Preferința mea e să avem un singur guvern, dar putem discuta.

Ce le veți oferi social-democraților?

Vă spun după discuția cu PSD.

Dacă în apropierea votului, nu aveți 233 de voturi, veți merge la vot pentru a crea premisele anticipatelor?

Vom merge la votul din Parlament. Nu s-a pus niciodată problema să nu mergem. Mergem ca să le prezentăm oamenilor programul de guvernare. Vom merge pentru a le da oamenilor șansa să vadă cum se poziționează partidele. Mergem conștienți că se pot crea premisele pentru anticipate, dar depinde de președintele României.

Din punctul de vedere care ar trebui să fie venitul unei familii pentru un trai decent?

Sunt conșțtient că sunt oameni care trebuie ajutați. Doresc ca economia să meargă. Imi propun să propun să reducem discrepanțele între orase si sate.

Imi doresc ca venitul mediu sa creasca.

Un termen pentru relaxarea fiscală?

Va trebui să facem rectificarea bugetară rapid. Vom începe pozitiv cu vești bune la legea bugetului.

Ce mesaj aveți pentru acei pesediști care au venit cu mesaje xenofobe, o importantă doamnă din PSD a zis că o să-și scrântească limba românii când vă pronunță numele?

Mai bine și-ar trimite soțul la muncă în Parlamentul European (referire la Olguta Vasilescu și Claudiu Manda- n.r.).

Nu credeți că sunteți un premier de sacrificiu?

Nu sunt un premier de sacrificiu. Constituția nu prevede asa ceva.

Mai devreme sau mai târziu președintele va lua în considerare anticipatele, dar acest lucru depinde doar de președinte. dacă acest guvern nu trece, dizolvarea parlamentului e posibilă.