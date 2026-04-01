Sorin Grindeanu îl numește pe singurul PSD-ist care vrea să continue la guvernare. „Avem și noi bolojenistul nostru”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, după regionala PSD Bucureşti-Ilfov, că în cadrul dezbaterilor interne cei care au luat cuvântul a cerut ca partidul să treacă în opoziţie, cu o singură excepție, un social-democrat care vrea ca actuala coaliție să continue în aceeași formulă, informează News.ro.

Sorin Grindeanu a spus că, în cadrul discuţiilor din interiorul partidului cu privire la rămânerea sau nu în actuala coaliţie, „tonul e cam acelaşi peste tot”, anume unul favorabil ieșirii de la guvernare.

„Poate aici, la Bucureşti, ca să trag o concluzie, până am ieşit noi din sală, aici cam toată lumea care a luat cuvântul a cerut să trecem în opoziţie. Aproape toată lumea”, a afirmat Grindeanu precizând că singura excepție este reprezentantă de Constantin Toma, primarul Buzăului.

„Un singur român s-a exprimat în toate cele şase întâlniri regionale cum că ar fi bine să continuăm în acelaşi mod. Avem şi noi bolojenistul nostru, evident, Toma de la Buzău. În rest, nici măcar o persoană, în cele şase întâlniri regionale, n-a spus că ar trebui să continuăm în această formă. Ceea ce spune ceva”, a spus liderul PSD.

Grindeanu spune că există și alte posibile scenarii, precum „o reconfigurarea în interior” a coaliției, însă acest lucru nu depinde doar de social-democrați. „Se poate majoritate şi fără PSD”, a mai spus Grindeanu.

Toma a criticat inițierea consultării interne

Atacul liderului social-democraților la adresa primarului Constantin Toma vine în condițiile în care acesta a fost un critic constant al conducerii partidului, încă de pe vremea când PSD încă era condus de Marcel Ciolacu.

În urmă cu numai câteva zile, pe 27 martie, Toma a criticat inițierea consultării interne pe tema rămânerii sau ieșirii PSD de la guvernare, spunând că demersul va slăbi partidul.

„Mi se pare o decizie proastă (consultarea din PSD – n.r.), pentru că asta ne mai lipsește, instabilitate politică, pentru a crește și mai mult dobânzile, pentru a crește până la urmă și costul vieții și a pune în pericol țara, despre asta este vorba (…). Personal, voi vota împotriva ieșirii de la guvernare”, a declarat primarul Buzăului.

El consideră că PSD are de pierdut de pe urma consultării interne: „E un joc să întărească partidul, dar părerea mea personală este că-l slăbește. PSD-ul va ieși slăbit, lumea nu este proastă”.