LIVE „PSD nu va face un guvern cu AUR”. Sorin Grindeanu vorbește acum despre următorii pași ai PSD / De ce l-a comparat pe Bolojan cu Dragnea

Președintele PSD Sorin Grindeanu oferă, într-un interviu pentru Antena 3, de la ora 20.00, detalii legate de demersurile social-democraților pentru asigurarea succesului moțiunii de cenzură îndreptată împotriva guvernului Bolojan. Totodată, Grindeanu va preciza care sunt planurile partidului său după un eventual succes al moțiunii.

HotNews transmite în format LIVE TEXT principalele declarații ale președintelui PSD:

-(care este diferența între situația dv. din 2017, când PSD v-a retras sprijinul, și situația de acum?) Eu atunci mă luptam cu un om, Liviu Dragnea. Acum vorbim despre un om la fel ca Liviu Dragnea de atunci, cu 85% încredere negativă, care duce România într-o direcție greșită și care se potrivește cu Liviu Dragnea de atunci.

-Noi am vorbit despre managementul dezastruos pe care Ilie Bolojan îl face ca prim-ministru. Se poate guverna în România și fără domnia sa. Se pot consturi autostrăzi și fără ca el să fie premier. Există viață și după ziua de marți, iar pentru noi trebuie să fie o viață mai bună. La fel ca Dragnea atunci, un singur om încearcă să controleze viața politică. Eu am înțeles apelul președintelui care a rugat să se dezescaladeze discursul public.

-(AUR este un partid extremist?) Am văzut înainte de această moțiune comună tot felul de ziceri dinspre Ilie Bolojan, Dominic Fritz, reprezentanți ai PNL și USR, niște bezele aruncate către cei de la AUR în dorința de a-i atrage de partea lor. Ce am făcut eu este că am făcut un demers parlamentar care s-a dovedit, până acum unul cu susținere cu 254 de semnături strânse. Am făcut o consultare internă în partid care s-a desfășurat pe parcursul a mai multor săptămâni, cu o radiografie la zi a situației în care ne aflăm și cu un vot de 98%. Exista riscul în Parlament să existe două moțiuni: una a AUR, alta a PSD, care să se anihileze reciproc. Nu am făcut decât să maximizez șansa de succes a unei moțiuni.

-(de ce nu faceți guvern cu AUR?) Explicațiile date Partidului Socialist European au fost că nu am fi în această situație dacă Bolojan și-ar fi dat demisia și oamenii ar fi înțeles. Cânnd rămâne fără sprijin politic și în Franța, și în Belgia, premierul își dă demisia. Nu există o înțelegere post-moțiune cu AUR. Nu am să intru în capcana întinsă de Bolojjan acum, „după mine, potopul”. Este fals că nu mai există o coaliție pro-europeană după Bolojan. PSD nu va face coaliție cu AUR pentru că ne dorim continuarea actualei coaliții. Nu s-a discutat așa ceva.

–(dna Stoiciu a spus că legitimați extremismul…) Nu am să comentez ce a spus o fostă colegă de partid.

-Nu pot să vorbesc decât în numele PSD care în Parlament cam 27-28%. Noi am spus că ne dorim o soluție în interioru coaliției, dar fără Ilie Bolojan. Dacă nu se va putea, PSD trece în opoziție. Noi nu am spus vreodată că vom face altceva. N-avem altă variantă, nu pot spune la fiecare 5 minute că nu vom face guvern PSD-AUR. Am avut discuții eu cu George Simion în weekendul trecut, spunându-i că există riscul de anihilare reciprocă a celor două moțiuni. A fos tde acord, nu mi-a cerut absolut nimic la schimb.

-(dacă pică guvernul Bolojan, cu ce propunere de premier mergeți?) Nu sunt un om care să nu fie de dialog. Îmi place să găsesc soluții comune. Am dat la fiecare întâlnire cu colegii din partid, la acele consultări interne. am dat un exemplu din istoria SUA: în 1992 au fost alegeri prezidențiale cu George Bush sr. și Bill Clinton. Bush era o vedetă internațională, celălalt a scris pe toată campania un singur lucru: „It is about economy, stupid!” Așa a câștigat alegerile. Azi este vorba de eșecul unui model economic susținut de Ilie Bolojan.

-Suntem în situația în care așteptăm să treacă moțiunea (…) PSD nu fuge de scenariul de a prelua guvernarea. PSD va nominaliza un premier dacă asta e soluția care se desprinde în cadrul consultărilor. Dacă ai mei colegi mă vor propune, nu am nicio ezitare. Sunt încrezător că se va găsi rapid o soluție. Mi-am dori să se păstreze în mare coaliția de acum.

-(USR și PNL au două rezoluții care spun că nu mai negociază cu PSD. Aveți altă variantă?) PSD nu va susține un guvern minoritar. Nu este o variantă care să fie de durată. Dorința câtorva de tăia punțile de dialog ne duce pe un drum închis. Nu am să intru în acest joc.

-Dacă persoana premierului este una care să-și dea seama că este premierul întregii coaliții, că știe economie, atunci din partea PSD va avea susținere. Eu îmi doresc ca aceste lucruri să se întâmple rapid.

–(varianta unui premier independent?) Nu este neapărat de dorit, dar nu este nici exclus (…) Sunt oameni care doresc să ridice tensiunea politică.

-Dacă moțiunea nu trece? E un guvenr cu șase miniștri interimari. Se guvernează eficient așa? Dacă moțiunea nu trece, sunt toate variantele pe masă. Îmi dau demisia dacă așa se deblochează lucrurile, nu sunt ca Ilie Bolojan.

PSD poartă „discuții principiale” cu parlamentarii

Liderii PSD s-au reunit joi într-o ședință a Biroului Politic Național ca stabilească ultimele detalii privind moțiunea de cenzură care va fi dezbătută și votată marți, 5 mai. Ei spun că sunt siguri că moțiunea de cenzură va trece, unii chiar că va obține mai multe voturi decât semnături.

Până săptămâna viitoare, fiecare organizație județeană urmează să își facă „recensământul”, pentru a avea o situație clară a parlamentarilor care ar putea lipsi de la vot și a celor care vor fi prezenți la ședința de plen, potrivit informațiilor HotNews.

Momentan, social-democrații iau în calcul o singură absență – a senatorului Felix Stroe, care va lipsi din cauza unor probleme medicale.

La finalul ședinței de astăzi, Marian Neacșu, cel care, de altfel, a anunțat depunerea moțiunii de cenzură într-o conferință de presă comună cu Petrișor Peiu, a declarat că s-au purtat negocieri cu alți parlamentari de „două-trei zile încoace”.

„Se discută cu parlamentarii strict principial”, a spus fostul vicepremier PSD într-o declarație de presă oferită pe holurile Parlamentului.

PNL mizează pe dezertări dintre semnatarii moțiunii

În tabăra guvernamentală, Gabriel Andronache, care este liderul deputaților PNL, a transmis marți dimineață printr-o postare pe Facebook că liberalii fac „toate demersurile democratice în Parlament pentru a susține Guvernul Bolojan și a determina eșecul moțiunii de cenzură”.

„Nu toți cei care semnează o moțiune o și votează. Sunt parlamentari care au fost forțați să semneze moțiunea, chiar dacă nu sunt de acord cu aruncarea țării în haos de către PSD și AUR”, avertizează Andronache.

De asemenea, el spune că există și parlamentari social-democrați care se împotrivesc moțiunii. „Ei au posibilitatea să se exprime la vot, fiindcă votul este secret și nu poate fi controlat de conducerea partidului. Nu e deloc clar că această moțiune va obține numărul necesar de voturi pe 5 mai”, adaugă liberalul.

Scenariul intrării în opoziție a PNL

Pe de altă parte, scenariul intrării în opoziție nu este cu totul exclus de către PNL. Chiar premierul Ilie Bolojan a declarat într-un interviu la Rock FM că va construi o „alternativă” pentru „România modernă” dacă moțiunea depusă contra Guvernului său de PSD și AUR va trece la votul de marți.

„Având în vedere voturile pe care Partidul Național Liberal le-a luat din țară, voi construi o alternativă în așa fel încât România modernă să știe că există o forță politică care este în stare să creeze condiții pentru dezvoltare în România, guvernând onest, corect, creând condiții bune pentru oameni și respectându-i pe cetățenii țării”, a declarat premierul, fără a da detalii despre această „alternativă” de care a vorbit.

Despre varianta opoziției a vorbit, la Digi24, și prim-vicepreședintele partidului, Ciprian Ciucu. „Avem doar două opțiuni: guvern minoritar sau opoziție. Exclud noi discuții cu PSD. Deja au mers mult prea departe, au jignit fiecare membru PNL prin declarațiile lor”, a conchis Ciprian Ciucu.

Ce spune aritmetica parlamentară

În momentul de față, PSD și AUR au împreună 219 voturi. PSD are 127 de senatori și deputați, iar AUR are 90. Cele două partide mai au nevoie de 16 voturi pentru a trece moțiunea de cenzură. Celelalte partide din opoziție (S.O.S. România, POT și PACE), adună 41 de voturi, dacă toți parlamentarii care fac parte din aceste grupuri ar vota moțiunea, ar duce la un total de 258 parlamentari.

Parlamentarii neafiliați care au plecat din POT și S.O.S. România adună 22 de voturi. Victoria Stoiciu este și ea neafiliată după demisia din PSD, dar ea nu susține moțiunea de cenzură.

PNL, USR și UDMR, partidele care au anunțat că îl susțin în continuare pe Ilie Bolojan, au în Parlament doar 164 de parlamentari din cei 233 cât este nevoie pentru majoritate. Lor li se adaugă cei 17 deputați ai Minorităților Naționale. Asta ar duce la un total de 181 de voturi, tot insuficiente pentru susținerea lui Bolojan în Parlament.