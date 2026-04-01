Sorin Grindeanu, reacție la una dintre propunerile lui Bolojan pe tema prețurilor combustibililor: „O prostie”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, despre criza carburanţilor, că a văzut că primul ministru a spus că nu se poate discuta de TVA diferenţiat ceea ce este fals pentru că sunt ţări UE care au luat această măsură. Despre scăderea preţului doar la motorină, nu şi la benzină, el a precizat că este ”o prostie”, scrie News.ro.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat la Parlament, că ordonanţa adoptată de Guvern în privinţa crizei carburanţilor nu are niciun efect, ci doar setează cadrul.

”De o lună de zile Bogdan Ivan a venit în Coaliţie şi a prezentat scenariile. De o lună de zile discutăm, iar luni ce să vezi? Marea decizie a fost să facem un grup de lucru. Eu sper că mâine, cred că e o şedinţă de guvern, să avem măcar o decizie din acest punct de vedere. Viteza nu e una care să ne facă mulţumiţi în acest moment”, a precizat Grindeanu.

”Cred că suntem ultima ţară din Uniunea Europeană care n-a acţionat. Asta nu e un lucru bun. Dă dovadă de cinism. Când stai de o lună de zile cu decizia pe masă şi nu acţionezi, eşti cinic. De ce? Fiindcă poţi să te gândeşti sau poţi să mă gândesc că statul câştigă venituri suplimentare, venituri excepţionale”, a menţionat acesta.

El a continuat: ”Am văzut că primul ministru a spus că nu se poate discuta de TVA diferenţiat. Fals. Suntem într-un fals. Suntem într-o situaţie de criză, o situaţie care setează temporar măsurile. Sunt ţări în Uniunea Europeană care au luat această măsură. De exemplu, Polonia şi Spania au luat exact această măsură”.

Preşedintele PSD a fost întrebat despre intenţia premierului de a reduce preţul doar la motorină, nu şi la benzină. ”O prostie”, a răspuns preşedintele PSD.