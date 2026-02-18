Sorin Grindeanu spune că acum depinde de ministrul Pîslaru dacă România va primi banii din PNRR pentru reforma pensiilor magistraților / Reacțiile USR și UDMR

Liderul PSD spune că acum mai depinde doar de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, numit în Guvern de PNL, ca România să primească cele 231 de milioane de euro din PNRR pentru reforma pensiilor magistraților. Sorin Grindeanu explică și mesajul public pe care l-a trimis cu puțin timp înaintea deciziei CCR, în care spunea că speră „că astăzi vom avea o decizie definitivă la Curtea Constituțională a României în subiectul pensiilor speciale”.

Termenul impus de Comisia Europeană pentru îndeplinirea jalonului privind reforma pensiilor magistraților era 28 noeimbrie 2025.

„Foarte bine că s-a clarificat în sfârșit acest subiect. Dumneavoastră știți că eu nu am comentat și nu o să comentez nici de acum înainte decizii ale CCR. Am făcut un apel și eu să se ia o decizie. Bine că s-a închis azi subiectul. De acum încolo, e treaba domnului ministru Pîslaru să își facă treaba de ministru și să nu pierdem acei bani de care am tot vorbit”, a spus miercuri, la Parlament, Sorin Grindeanu.

„Vă rog să-l întrebați pe dl. ministru Pîslaru”, a spus Grindeanu întrebat de jurnaliști dacă România mai poate primi cele 231 de milioane de euro din PNRR.

Cu doar câteva minute înainte ca CCR să se pronunțe pe tema legii, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a postat un mesaj pe Facebook: „Sper că astăzi vom avea o decizie definitivă la Curtea Constituțională a României în subiectul pensiilor speciale. Este o temă care ne-a costat extrem de mult, atât ca țară, cât și ca societate. Asumarea unei decizii clare este necesară, pentru că românii asta așteaptă de la instituțiile fundamentale ale statului. Sunt convins că, în final, înțelepciunea va avea câștig de cauză!”.

Controversă în jurul fostului ministru PSD Florin Iordache

Întrebat de Euronews România de ce înaintea ședinței a fost la CCR Florin Iordache, fost ministru PSD al Justiției și în prezent președinte al Consiliului Legislativ care, susține Euronews, a fost văzut la discuții în birourile CCR, Grindeanu a spus că nu știe. Întrebat dacă a încercat Iordache să pună presiune pe judecătorii CCR, Grindeanu a reacționat: „Dar de ce mă întrebați pe mine?”.

„De ce ar trebui să știu eu legat de ce face Florin Iordache? E președinte sau care e funcția, de director, la Consiliul Legislativ. Niciodată nu am discuții de alt tip, nu mai e membru PSD Florin Iordache”, a spus președintele social-democraților.

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a comentat și el informația și a spus că „nu-mi pot explica ce a căutat acolo domnul Florin Iordache”, apoi a adăugat: „Eu cred că ar fi fost mai bine să nu meargă, cafea poate să bea și în altă parte”.

Contactat de HotNews, Florin Iordache, a spus că „eu pe acolo circul. Noi avem birouri și culoare comune (n. red.: Consiliul Legislativ cu CCR). Dacă circul pe același culoar cu… Ăla e accesul nostru”. Întrebat dacă a avut vreo discuție cu judecătorii CCR, Iordache a negat.

Birourile Consiliului Legislativ se află în Parlament, la fel ca cele ale CCR. Cele două instituții au birourile în aceeași zonă, dar la etaje diferite.

Dominic Fritz: „Zbateri vor mai exista”

Președintele USR Dominic Fritz a spus după decizia CCR de miercuri că astăzi s-a stabilit „și formal ceea ce era clar pentru o țară întreagă: că reforma pensiilor speciale și a vârstei de pensionare a magistraților e constituțională și legitimă”.

„Azi nu e o victorie, ci un gest de normalitate. E și o afirmare a democrației: greșelile politice din trecut pot fi reparate tot prin votul politic. Nu există spații în societate unde regulile jocului să nu poată fi schimbate prin claritate morală și asumare. Mă bucur că USR a fost, de mulți ani, împreună cu mulți din societatea civilă, de partea corectă a istoriei”, a scris Dominic Fritz pe Facebook.

El spune că vor fi și „cei care nu o să accepte decizia de azi cu aplauze”: „Zbateri vor mai exista”.

„Dar decizia de azi deschide drumul spre reforme care să reducă din privilegii și influența intereselor speciale. Pentru că doar așa România se poate vindeca”, a mai transmis Fritz.

UDMR: „Rațiunea a învins și la CCR”

Deputatul UDMR Csmona Botond a declarat miercuri jurnaliștilor la Parlament că deși a durat mult luarea unei decizii se bucură pentru rezultatul de astăzi.

„Eu sunt bucuros că, până la urmă, rațiunea a învins și la CCR și, după părerea mea, au luat o decizie foarte bună. Din păcate, a durat destul de mult timp până au ajuns la această decizie, dar e foarte bine că până la urmă au hotărât că acel act normativ adoptat de Guvern prin asumarea răspunderii este un act constituțional”, a spus el jurnaliștilor.

„Eu sper că vom obține cei 231 de milioane de euro. Este o sumă totuși importantă, avem ce face cu suma respectivă în bugetul României”, a explicat el.

Judecătorii Curții Constituționale au decis miercuri, după cinci amânări, că legea care crește vârsta de pensionare a magistraților și care micșorează cuantumul pensiei de serviciu este constituțională. Decizia a fost luată cu 6 voturi la 3.

Cei șase judecători care au votat pentru respingerea sesizării ÎCCJ și declararea legii drept constituțională sunt Simina Tănăsescu, Iulia Scântei, Dacian Dragoș, Mihaela Ciochină, Csaba Asztalos și Mihai Busuioc.

Pentru declararea legii neconstituționale au votat Bogdan Licu, Gheorghe Stan și Cristian Deliorga. Cei trei au făcut parte din grupul care în decembrie au părăsit sala de ședințe și au blocat luarea unei decizii. Din grup făcea parte și Mihai Busuioc care acum a votat pentru adoptarea respingerea sesizării ÎCCJ. Toți cei patru au fost numiți la CCR cu susținerea PSD.