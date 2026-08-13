Sorin Grindeanu spune că viitorul Guvern „va fi minoritar”. „Nu avem toate voturile, dar suntem cel mai aproape”

Sorin Grindeanu susține că viitorul Guvern va fi unul minoritar și nu crede în varianta tehnocrată invocată recent de liderul PNL Ilie Bolojan.

„A fost prima propunere, Guvernul Tomac, posibilul Guvern Tomac, era un guvern tehnocrat, iar PNL a hotărât că nu îl votează, tocmai fiindcă era tehnocrat. Aşa că ce să cred din schimbările acestea?”, a spus Grindeanu.

„În acest moment, la cum arată configurația politică în Parlament, cred că și dacă vom avea un Guvern, și sper din tot sufletul să avem un Guvern în săptămânile viitoare cu puteri depline va fi, e ceea ce cred eu, cred că va fi un Guvern minoritar. Care va trece de votul Parlamentului, evident, dar va fi un Guvern minoritar”, a adăugat liderul PSD.

Întrebat dacă PSD are toate voturile pentru a trece un guvern în Parlament, Grindeanu a răspuns: „Astăzi când vorbim, nu. Nu s-a schimbat nimic faţă de săptămâna trecută. Eu cred că suntem cel mai aproape în a face această majoritate şi ne vom intensifica eforturile în a obţine aceste lucruri”.

Liderul PSD a insistat că e nevoie ca un nou Guvern cu puteri depline să fie instalat după ce începe sesiunea parlamentară ordinară pe 1 septembrie.

„Nu ne mai permitem o secundă în plus ca Bolojan și camarila sa USR-istă să rămână la Palatul Victoria. Eșecul economic al Guvernului Bolojan trebuie stopat, iar PSD își poate asuma pe deplin această soluție”, a continuat Grindeanu.

Cu cine negociază PSD majoritatea

În contextul în care lideri din PSD se așteaptă ca viitorul premier să fie desemnat la începutul lunii septembrie, social-democrații încearcă să strângă cât mai mulți parlamentari care să le susțină Guvernul.

În acest moment, în partid singura variantă de premier luată în calcul este Sorin Grindeanu, însă totul depinde și de candidatul pe care îl va desemna președintele, pentru că social-democrații nu țin neaparat ca președintele partidului să fie și premierul.

În paralel, ei au pe masă două variante – Guvernul politic și cel independent, spun surse din partid.

Ca să treacă Guvernul, chiar și cel minoritar, de votul Parlamentului, e nevoie de 233 de voturi. Parlamentarii PSD speră ca o parte din voturile necesare învestirii să vină de la UDMR. Însă până acum, formațiunea condusă de Kelemen Hunor își păstrează coordonarea cu PNL și USR.

Deputații și senatorii PSD negociază și cu parlamentari din micile grupuri, cu PACE și Uniți Pentru România, care au în total 25 de parlamentari chiar au semnat un protocol, pentru a-și asigura susținerea pentru Guvern.

Calculele din PSD arată însă că un Guvern susținut de grupul Minorităților Naționale, UDMR, Pace – Întâi România, Uniți pentru România, aproximativ 15 dintre conservatorii din PNL și parlamentari neafiliați ar strânge în jur de 240 de voturi, puțin peste majoritatea necesară de 233.