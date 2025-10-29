Sorin Grindeanu, un nou atac dur la adresa Guvernului, după retragerea parțială a trupelor SUA. Liderul PSD invocă „pozițiile anti-americane” ale Oanei Gheorghiu

Președintele PSD Sorin Grindeanu a reproșat premierului Ilie Bolojan și miniștrilor USR de la Apărare și Externe cum au comunicat pe tema retragerii unei părți a trupelor americane de la Mihail Kogălniceanu. Grindeanu a spus că Bolojan a fost mai preocupat să desemneze un vicepremier cu „poziții anti-americane”, referire la Oana Gheorghiu.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan nu are niciun mesaj pe această temă de major interes public și contribuie la adâncirea confuziei în plan bilateral. Singura sa preocupare publică, în aceste zile, a fost desemnarea pentru funcția de vicepremier a unei persoane care, chiar dacă are rezultate în activitatea din societatea civilă, adâncește – prin pozițiile sale anti-americane exprimate anterior – îndoiala în relația cu Partenerul Strategic”, a scris Sorin Grindeanu într-o postare pe Facebook.

„Guvernul să explice ce se întâmplă”

Grindeanu susține că este inacceptabil ca populația să afle de decizia administrației Trump din presa străină, înaintea unui anunț de la Guvern sau de la Ministerul de Externe.

„Singurele explicații au venit, în această dimineață, din partea Ministerului Apărării Naționale. Însă, acestea nu au lămurit situația și nu au dat siguranța unor măsuri concrete care să dea garanția unei protecții consistente a teritoriului României”, crede liderul PSD.

Liderul social-democraților le-a cerut premierului și miniștrilor Ionuț Moșteanu și Oana Țoiu să vină în Parlament cu „un plan concret de asigurare a capacităților de descurajare și apărare pe Flancul Estic”.

„Având în vedere că decizia Pentagonului a fost contestată oficial în această seară, chiar în Congresul Statelor Unite, cu atât mai mult este obligația Guvernului României să explice ce se întâmplă, ce garanții avem și ce etape urmează”, a mai scris Grindeanu.

Pentagonul recheamă o parte din soldații de la Kogălniceanu

MApN a anunțat miercuri dimineață că România și țările aliate din NATO au fost informate de decizia Statelor Unite privind „redimensionarea” trupelor americane din Europa. Potrivit MApN, „aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați” în România.

Anunțul a venit după ce publicația ucraineană Kyiv Post a scris, citând surse americane și europene, că Administrația Donald Trump este pe cale să retragă „mii de soldați” americani din România.

Șefii comisiilor de apărare din Senatul american, Roger Wicker, și din Camera Reprezentanților, Mike Rogers, ambii republicani, au semnat o declarație comună în care își exprimă îngrijorarea față de anunțul Pentagonului privind retragerea din România a brigăzii rotaționale, retragere despre care spun că este necoordonată și în contradicție cu strategia președintelui Trump.

„Ne opunem ferm deciziei de a nu menține brigada rotațională americană în România și procesului de revizuire a posturii de forțe care ar putea duce și la alte retrageri ale forțelor americane din Europa de Est”, susține cei doi membri ai Congresului SUA.