Sorin Grindeanu: „Uneori în coaliție pare că vorbim pe limbi diferite, dar vă asigur că nu este din cauza prietenilor noștri de la UDMR” / Mulțumiri pentru Viktor Orban 

Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu participă vineri la Congresul UDMR, care are loc la Cluj și la care sunt prezenți și alți reprezentanți ai coaliției de guvernare. În cadrul discursului său, Sorin Grindeanu a vorbit despre neînțelegerile din coaliție și i-a mulțumit premierului Ungariei, Viktor Orban, de asemenea prezent la eveniment, pentru sprijinul oferit României în aderarea la Schengen.

Sorin Grindeanu a reamintit că aderarea României la spațiul Schengen s-a realizat în timpul președinției Ungariei la Consiliul Uniunii Europene.

„Îi mulțumesc premierului Viktor Orban și poporului maghiar pentru că au fost printre principalii noștri aliați occidentali în realizarea acestui obiectiv național. Astăzi, când călătorim fără bariere ni se pare poate ceva normal și firesc, dar nu trebuie să uităm că România a fost ținută la ușa Schengen timp de 13 ani. Acesta este un exemplu cât se poate de concret care demonstrează că unitatea și respectul reciproc sunt mai puternice decât diferențele care ne pot separa”, a spus Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu: „Dincolo de noi este doar deșertul populismului”

Sorin Grindeanu a spus că România „trece printr-o perioadă complicată, în care tentația populismului este tot mai mare, iar răbdarea oamenilor este tot mai mică”.

„Dacă noi vom da greș, România va da greș și nu ne putem ierta acest lucru. Nu trebuie să fardăm adevărul. Dincolo de noi este doar deșertul populismului. Depinde doar de noi dacă vom permite asta. Iar aici apreciem echilibrul pe care UDMR l-a adus în viața politică românească, în general, și în interiorul coaliției, în special. Moderația, consecvența și respectul pentru cuvântul dat nu sunt calități etnice, ci reprezintă în primul rând valori politice și morale care trebuie să ne ghideze pe toți”, a spus președintele interimar PSD.

„Uneori reușim să ne încurcăm în traducere chiar fără ajutorul maghiarilor”

El a declarat că într-o coaliție de guvernare diferențele de opinie „sunt firești”.

„Iar experiența ne-a demonstrat că uneori dezbaterea între noi poate fi extrem de intensă. Și, dacă tot suntem la congresul UDMR, între prieteni, permiteți-mi să rezum acest lucru spunând că uneori în coaliție pare că vorbim pe limbi diferite, dar vă asigur că nu este din cauza prietenilor noștri de la UDMR. Uneori reușim să ne încurcăm în traducere chiar fără ajutorul maghiarilor”, a spus Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a spus că este important să existe în coaliția de guvernare un echilibru, și să nu se acționeze „pe baza unor accente autoritare și impulsive, ci prin ascultarea tuturor opiniilor”.

„Trebuie să rămânem uniți în ceea ce contează cu adevărat: protejarea puterii de cumpărare a românilor, relansarea economiei, salvarea firmelor autohtone și stabilitatea țării”, a spus Sorin Grindeanu.

Președintele interimar PSD a cerut UDMR să sprijine și să contribuie la Planul Național de Relansare Economică a României, inițiat de partidul pe care îl conduce.

„România traversează o perioadă dificilă, de aceea, Partidul Social Democrat a venit cu o propunere concretă și va sprijini toate măsurile corecte, aplicabile și orientate către binele românilor. Avem nevoie de o viziune comună, bazată pe pragmatism și solidaritate, nu de măsuri luate doar pentru a da bine în poză sau pentru a bifa un capitol în statistici”, a spus Grindeanu.

„Reducerile de personal sau creșterile de taxe nu pot fi simple exerciții de imagine, ci trebuie gândite responsabil și să producă efecte reale: să eficientizeze statul, să reducă risipa, să sprijine mediul privat”, a mai spus Sorin Grindeanu la Congresul UDMR.