Sorin Grindeanu vorbește despre o posibilă schimbare a protocolului coaliției și precizează: „PSD-ul nu fuge de răspundere”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că, dacă e nevoie de schimbarea protocolului, ca să continue coaliţia, o să vadă dacă ajung în acea situaţie, dar PSD-ul nu fuge de răspundere. El a mai arătat că, dacă vor găsi înţelegere la partenerii de guvernare în cadrul acestei coaliţii, se va merge mai departe iar dacă nu, PSD-ul poate să meargă în opoziţie, scrie News.ro.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu a fost întrebat ce va răspunde dacă va veni preşedintele României şi va spune Sorin Grindeanu trebuie să preia guvernarea.

”Haideţi să ajungem în acel moment, haideţi să vedem cum va arăta evaluarea. Nu evit, evit să intru într-un scenariu pe care vrea să-l promoveze PNL-ul acum şi asta evit. (..) Protocolul îl avem în forma pe care o cunoaşteţi, care spune impersonal că PNL-ul până la anul are prim-ministru, tot impersonal spune că PSD-ul de la anul va da primul ministru. Dacă e nevoie de schimbarea protocolului, ca să continue coaliţia, o să vedem dacă ajungem în acea situaţie. Vă spun sigur că PSD-ul nu fuge de răspundere”, a declarat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

El a arătat că există majoritate în Parlament şi fără PSD.

”Eu v-am spus că există variantă în Parlament şi fără PSD. Nu înseamnă că e o variantă pe care va merge Partidul Social Democrat, să facă majorităţi cu partide extremiste. Nu înseamnă, din punctul nostru de vedere, că vom susţine, aşa cum v-am spus de mai multe ori, guvern minoritar. PSD-ul nu va susţine aşa ceva”, a precizat el.

Sorin Grindeanu a subliniat că în cele cinci întâlniri regionale nu a existat nici măcar un membru care să vă ceară să rămâneţi în această formă de coaliţie.

Întrebat dacă au existat voci care i-au cerut să preia guvernarea, Grindeanu a răspuns: ”Au existat, în general, nemulţumiri şi s-au exprimat nemulţumirile legate de modul în care funcţionează coaliţia.

El a precizat că nu e treaba PSD-ului să spună despre ce face PNL-ul şi USR-ul.

”Noi vom decide pentru noi. Dacă vom găsi înţelegere la partenerii de guvernare în cadrul acestei coaliţii, se va merge mai departe. Dacă nu, PSD-ul poate să meargă în opoziţie, nu am niciun fel de problemă”, a mai declarat liderul PSD.