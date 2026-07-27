Soția lui Peskov, mutare în instanță împotriva UE. Solicită despăgubiri de 2.000.000 de euro

Tatiana Navka, soția purtătorului de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a inițiat o acțiune în justiție cu scopul de a anula sancțiunile Uniunii Europene impuse împotriva ei în legătură cu războiul din Ucraina, potrivit informațiilor publicate pe un site al blocului comunitar, scrie luni Reuters.

Navka, fostă campioană olimpică la patinaj artistic, a fost inclusă pe o listă de sancțiuni a UE în iunie 2022, care viza persoane implicate în acțiunile Moscovei în Ucraina. Fiica lui Peskov, Elizaveta, și fiul său, Nikolai, au fost incluși pe aceeași listă.

Bruxellesul a afirmat, la momentul respectiv, că sancțiunile, care includeau o interdicție de călătorie în UE și restricții financiare, au fost impuse „în legătură cu acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei”.

Detaliile publicate pe site-ul EUR-Lex al UE arată că Navka, în vârstă de 51 de ani – care s-a născut în Ucraina sovietică, dar are cetățenie rusă – încearcă acum să obțină anularea sancțiunilor care i-au fost impuse prin intermediul Curții Europene de Justiție.

În cererea depusă, soția purtătorului de cuvânt susține că motivul restricțiilor impuse asupra ei nu a fost expus în mod corespunzător, că s-au comis erori de drept și de apreciere a faptelor și că UE nu a reușit să demonstreze o legătură suficientă între ea și scopul declarat al sancțiunilor.

Navka solicită despăgubiri de la Consiliul Uniunii Europene pentru prejudicii materiale, pentru prejudicii aduse reputației ei și pentru alte prejudicii nemateriale, în valoare totală de puțin peste 2 milioane de euro (2,3 milioane de dolari), conform aceluiași document.

O altă bază de date oficială a UE arată că Ekaterina Ignatova, soția lui Serghei Chemezov, șeful corporației de stat Rostec din domeniul apărării și industriei, încearcă să obțină anularea sancțiunilor UE impuse asupra ei prin aceeași cale juridică.