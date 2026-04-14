Soția premierului Pedro Sanchez, inculpată pentru corupție în dosarul care pune sub presiune guvernul spaniol

Soția premierului spaniol Pedro Sánchez, Begona Gómez, a fost inculpată oficial pentru corupție la capătul unei anchete care a durat doi ani, potrivit unei hotărâri judecătorești făcută publică luni, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Un judecător a pus-o sub acuzare pe Begona Gómez pentru delapidare, trafic de influență, luare de mită și deturnare de fonduri publice, conform hotărârii datate din 11 aprilie.

Ancheta se referă la unul dintre cazurile de corupție care vizează familia liderului socialist și foști aliați politici, punând presiune asupra guvernului său de coaliție minoritar.

Judecătorul Juan Carlos Peinado a deschis ancheta în aprilie 2024 pentru a stabili dacă Begona Gómez s-a folosit de statutul său de soție a prim-ministrului pentru a obține avantaje personale, acuzații pe care ambii le neagă.

Cazul implică înființarea unei catedre la Universitatea Complutense din Madrid, codirijată de Gómez, precum și presupusa utilizare a resurselor publice și a relațiilor în scop privat.

Judecătorul Peinado a considerat că ancheta sa a găsit suficiente dovezi ale infracțiunilor de care este bănuită Gomez, conform hotărârii publicate.

Inculapată în timpul vizitei în China

„Catedra a servit ca mijloc de progres profesional privat pentru persoana vizată de anchetă”, a scris el.

Begona Gomez, 55 de ani, care se află în prezent în vizită în China împreună cu soțul ei, a negat întotdeauna acuzațiile împotriva sa.

Pedro Sánchez a catalogat acuzațiile la adresa soției sale drept o încercare a dreptei spaniole de a destabiliza guvernul său. Opoziția a cerut demisia sa.

Cazul a pornit de la o plângere depusă de un grup anticorupție având legături cu extrema dreaptă.

Fratele premierului, David Sánchez, a fost de asemenea vizat într-un dosar separat de trafic de influență legat de angajarea sa într-o administrație regională.

Fostul om de încredere al lui Pedro Sánchez și fost ministru al transporturilor, José Luis Ábalos, a apărut în instanță în aprilie într-un caz care implica presupusă luare de mită în contracte publice.