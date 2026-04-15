Soția premierului spaniol Sanchez, acuzată de trafic de influență, corupție, deturnare de fonduri și delapidare

Judecătorul Juan Carlos Peinado a fost de acord cu urmărirea penală pentru Begoña Gómez, soția premierului Pedro Sánchez, pentru presupuse infracțiuni de trafic de influență, corupție în afaceri, deturnare de fonduri publice și delapidare, după ce a închis ancheta în acest caz, scrie Euronews.it

Magistratul a respins acuzația de intruziune profesională din lipsă de probe, dar consideră că există suficiente dovezi pentru a continua procedurile pentru celelalte patru infracțiuni.

Rezoluția îi afectează și pe consultantul Cristina Álvarez și pe omul de afaceri Juan Carlos Barrabés, care sunt, de asemenea, urmăriți penal în cadrul acestei anchete.

Judecătorul a acordat acum părților un termen de cinci zile pentru a solicita deschiderea procedurii sau pentru a depune memoriile apărării, înainte de posibila desfășurare a procesului.

Investigația se concentrează asupra activității lui Gómez la Universitatea Complutense din Madrid și asupra relațiilor sale cu oamenii de afaceri în contextul proiectelor și colaborărilor profesionale promovate de această instituție.

Cazul a început în 2024 în urma unei plângeri din partea organizației Manos Limpias, care a fost ulterior completată de alte acuzații.

Guvernul l-a atacat pe judecătorul Juan Carlos Peinado pentru propunerea de a o judeca pe Begoña Gómez pentru patru infracțiuni, în timp ce PP descrie situația soției premierului Pedro Sánchez drept „incredibilă”.

Magistratul și-a încheiat ancheta și propune să o judece pe Gómez pentru trafic de influență, corupție în afaceri, delapidare și însușire ilegală de fonduri. Rezoluția a fost anunțată în timpul călătoriei oficiale a prim-ministrului în China, unde este însoțit de soția sa, o coincidență pe care guvernul și PSOE nu o consideră întâmplătoare.

Guvernul și-a exprimat nemulțumirea față de conținutul hotărârii, în special referirile la „regimuri absolutiste”, pe care le consideră incompatibile cu un sistem democratic. Mai mulți miniștri au ieșit în apărarea lui Gómez, inclusiv Félix Bolaños, care este încrezător că instanțele superioare vor anula decizia, și Jordi Hereu, care i-a apărat nevinovăția.

Din partea Partidului Popular, Alma Ezcurra a criticat dur situația, subliniind că Gómez se află la Beijing. Partidul Popular consideră cazul „absolut incredibil” și se întreabă dacă un prim-ministru ar trebui să-și aibă soția în această situație judiciară.

Reacția premierului spaniol: „Timpul va pune totul și pe fiecare la locul lui”

La rândul său, PSOE insistă că speța „nu are temei” și o consideră parte a unei strategii de dreapta și extremă dreapta, în timp ce Sumar numește ancheta „îndoielnică”. Pe de altă parte, de la Vox, Ignacio Garriga a salutat decizia judiciară și a cerut ca următorul pas să fie urmărirea penală a lui Sánchez însuși.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a apărut în fața presei marți, în timpul vizitei sale oficiale la Beijing, după întâlnirea cu liderul chinez Xi Jinping. Pe lângă faptul că a pledat pentru „consolidarea legăturilor” cu China pentru a realiza o „nouă ordine internațională mai stabilă”, în timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri, el a abordat decizia judecătorului Peinado de a finaliza ancheta, plasând-o pe Begoña Gómez cu un pas mai aproape de un proces cu juriu pentru corupție.

„Cer sistemului judiciar să-și facă treaba”, a declarat simplu Pedro Sánchez. „Sunt convins că timpul va pune totul și pe fiecare la locul lui”.

Șeful executivului nu a dorit să continue, iar restul apariției s-a concentrat pe întâlnirea bilaterală cu China și pe aspecte generale ale ordinii internaționale.(Material realizat cu sprijinul Rador Radio România)