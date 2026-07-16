Soția premierului spaniol va fi judecată într-un proces cu jurați pentru delapidare și trafic de influență

Begoña Gomez, soția premierului spaniol Pedro Sánchez va fi judecată de un juriu pentru acuzații de trafic de influență și delapidare, a decis joi o instanță, într-o nouă lovitură pentru guvernul implicat de luni de zile în anchete și scandaluri de corupție, relatează Reuters.

Echipa de avocați a lui Gomez a formulat un apel, cerând Curții Superioare din Madrid să renunțe la acuzațiile pe care aceasta le contestă și să ridice alte măsuri dispuse împotriva sa de o instanță inferioară luna trecută.

Instanța din Madrid a renunțat la o a treia acuzație, cea de corupție în afaceri, formulată împotriva lui Gomez. De asemenea, a revocat măsura prin care instanța inferioară îi interzisese să părăsească țara, obligația de a se prezenta periodic în fața instanței și cerința de a-și preda pașaportul.

Instanța a menținut în schimb cea mai mare parte a dosarului împotriva sa, care reprezintă cea mai gravă provocare juridică cu care s-au confruntat familia și apropiații premierului socialist Pedro Sánchez.

Soția premierului spaniol este nevinovată, transmite biroul acestuia

Sanchez – care, în aprilie 2024, a luat pentru scurt timp în calcul demisia după ce judecătorul de instrucție Juan Carlos Peinado a deschis ancheta împotriva lui Gomez – și-a apărat public familia, afirmând că dosarele au motivații politice și sunt orchestrate de adversarii săi.

„Begoña Gomez este nevinovată”, a transmis biroul lui Sanchez într-un comunicat emis joi.

„Oricine este familiarizat cu această anchetă știe că este un caz motivat politic, pornit de la o acuzație falsă formulată de o organizație de extremă dreapta, bazată pe știri false și având drept unic scop hărțuirea și persecutarea soției prim-ministrului”, a adăugat acesta.

La începutul acestei săptămâni, o instanță l-a condamnat pe fratele lui Sánchez pentru abateri administrative și i-a interzis să ocupe funcții publice timp de nouă ani.

Miza unui proces cu jurați în Spania

Hotărârea pronunțată joi confirmă însă că Gomez va fi judecată de un juriu format din cetățeni, o procedură rezervată în Spania unui număr limitat de infracțiuni, inclusiv traficului de influență.

Datele Consiliului General al Puterii Judiciare (CGPJ), organismul de autoguvernare al sistemului judiciar spaniol, arată că juriile pronunță condamnări în marea majoritate a cazurilor, rata condamnărilor situându-se în jurul valorii de 90% în ultimul deceniu și la aproximativ 89,5% în 2024.

Potrivit Codului penal spaniol, traficul de influență săvârșit de o persoană fizică se pedepsește cu închisoare de la șase luni la doi ani, iar delapidarea poate fi sancționată cu până la opt ani de închisoare în cazurile agravante.