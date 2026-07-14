Fratele premierului Spaniei Pedro Sanchez a fost condamnat pentru favorizare în numirea într-un post public – o lovitură pentru liderul socialist

Cazul fratelui lui Pedro Sanchez complică poziția premierului, care se confruntă și cu alte dosare de corupție ce o vizează, printre alții, chiar pe soția sa, scrie Reuters.

David Sanchez, fratele prim-ministrului Spaniei, Pedro Sanchez, a fost condamnat marți pentru complicitate la abuz administrativ și i s-a interzis să ocupe funcții publice timp de nouă ani, ca urmare a numirii sale într-o funcție din domeniul cultural de către guvernul provincial din Badajoz în 2017.

Hotărârea reprezintă o nouă lovitură politică pentru premierul socialist, al cărui guvern și cercul său restrâns s-au confruntat cu anchete de corupție și scandaluri în ultimii doi ani.

Luna trecută, un fost colaborator apropiat al lui Sanchez a fost condamnat la 24 de ani de închisoare într-un alt dosar de corupție.

Cazul lui David Sanchez

David Sanchez a fost acuzat că a beneficiat de o numire croită special pentru el datorită legăturii sale familiale cu prim-ministrul, care, la momentul atribuirii postului, tocmai fusese ales lider al socialiștilor, pe când aceștia se aflau încă în opoziție.

Prim-ministrul a respins acuzațiile, considerând că acest caz face parte dintr-o campanie cu motivație politică condusă de extrema dreaptă.

Tribunalul din Badajoz a constatat că postul acordat lui Sanchez, de supraveghere a conservatoarelor de muzică din provincie, a fost creat fără nicio nevoie administrativă reală și a servit, în schimb, intereselor sale personale.

„Inculpații s-au angajat într-un exercițiu de putere extrem de arbitrar, cu singurul scop de a favoriza anumite persoane”, se arată în hotărâre, adăugându-se că unul dintre posturi a fost modificat ulterior pentru a veni în întâmpinarea interesului lui David Sanchez pentru operă.

Instanța a respins acuzația de trafic de influență, care ar fi putut atrage după sine o pedeapsă cu închisoarea. Grupurile de presiune de dreapta ceruseră pedeapsa cu închisoarea pentru Sanchez, în timp ce procurorii au solicitat clasarea dosarului.

Critici la adresa premierului

David Sanchez a negat orice faptă ilegală pe parcursul procesului. Hotărârea poate fi contestată în apel.

Ester Munoz, purtătoarea de cuvânt a Partidului Popular (PP) din opoziție, a declarat că demisia lui Pedro Sanchez este de mult așteptată, argumentând că, deși instanța nu a constatat că prim-ministrul a influențat decizia de angajare, coincidența apariției unui post „pe măsură” pentru fratele său este prea mare.

Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Elma Saiz, a declarat că Madridul respectă procesul judiciar și este încrezător că instanțele superioare îl vor achita în cele din urmă pe David Sanchez.

Gabriel Rufian, purtătorul de cuvânt al partidului catalan pro-independență ERC și aliat al guvernului minoritar al lui Sanchez, a calificat interdicția drept excesivă.

Problemele lui Sanchez

Anturajul prim-ministrului mai are și alte probleme.

Soția lui Pedro Sánchez, Begona Gómez, a fost inculpată oficial pentru corupție la capătul unei anchete care a durat doi ani.

Un judecător a pus-o sub acuzare pe Begona Gómez pentru delapidare, trafic de influență, luare de mită și deturnare de fonduri publice, conform hotărârii datate din 11 aprilie.

Cazul implică înființarea unei catedre la Universitatea Complutense din Madrid, codirijată de Gómez, precum și presupusa utilizare a resurselor publice și a relațiilor în scop privat.

Cazul a pornit de la o plângere depusă de un grup anticorupție având legături cu extrema dreaptă.

În iunie, fostul ministru spaniol al transporturilor José Luis Abalos, personaj cheie în ascensiunea la putere a prim-ministrului socialist Pedro Sanchez și fostă mână dreapta a acestuia, a fost condamnat la 24 de ani de detenție pentru infracțiuni de corupție.

José Luis Abalos, fostul său consilier Koldo Garcia și omul de afaceri Victor de Aldama au compărut pe banca acuzaților pentru prezumtivă corupție la achiziția a milioane de măști în timpul pandemiei, precum și pentru alte nereguli.

Verdictul, „adoptat în unanimitate”, „a concluzionat că cei trei inculpați au format un grup infracțional organizat cu o împărțire a atribuțiilor și care a comis infracțiuni grave de corupție”, a precizat tribunalul.

În schimbul atribuirii contractelor, Abalos ar fi obținut, potrivit acuzării, plăți lunare, vacanțe cu familia, favoruri pentru amantele sale și chiar plata unor prostituate.