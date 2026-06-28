Soțul unui ministru din Italia, dat dispărut într-un lac

Soțul Eugeniei Roccella, ministrul italian al familiei, este dat dispărut în lacul Vico, situat la circa 80 km nord-vest de Roma, au relatat sâmbătă seara mass-media italiene, scriu AFP și Agerpres.

Luigi Cavallari se afla la bordul unei ambarcațiuni împreună cu soția sa când a dispărut în jurul orei 18 în apă fără să reapară, potrivit presei italiene.

Conform unei prime reconstituiri, Cavallari ar fi intrat în apă pentru a înota și, la scurt timp după aceea, nu ar mai fi fost văzut ieșind la suprafață, scrie La Stampa.

La fața locului au intervenit de urgență polițiști și scafandri ai serviciului de pompieri.

Luigi Cavallari, inginer și profesor universitar, și Eugenia Roccella au sărbătorit în martie 50 de ani de căsnicie.