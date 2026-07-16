SpaceX tocmai a pierdut peste 1 trilion de dolari în valoare. Acțiunile au scăzut sub prețul de listare

La mai puțin de o lună de la debutul său istoric pe Wall Street, SpaceX vede cum o parte semnificativă a valorii sale de pe piața bursieră se evaporă.

Acțiunile au scăzut miercuri chiar și sub prețul de listare de 135 de dolari, înregistrând o scădere de aproximativ 40% față de maximele din iunie și ștergând peste 1 trilion de dolari din valoarea de piață a grupului condus de Elon Musk.

Această evoluție vine la doar câteva săptămâni după cea mai mare IPO din istorie, când compania a strâns 86 de miliarde de dolari la o evaluare de peste 2 trilioane de dolari, depășind temporar chiar și Amazon ca valoare de piață.

De la euforie la lichidări

Până la mijlocul lunii iunie, acțiunile crescuseră la 225 de dolari, alimentând entuziasmul cu privire la perspectivele SpaceX în domeniile tehnologiei spațiale și inteligenței artificiale.

Însă starea de spirit s-a schimbat semnificativ de atunci. Corecția acțiunilor companiilor de înaltă tehnologie, îngrijorările că ratele dobânzilor din SUA vor rămâne ridicate pentru o perioadă mai lungă de timp și îndoielile cu privire la justificarea investițiilor masive în inteligența artificială de către giganții tehnologici i-au determinat pe mulți investitori să își blocheze profiturile.

Deși acțiunea și-a recuperat o parte din pierderi până la închiderea sesiunii de tranzacționare, încheind puțin peste 135 de dolari, situația rămâne deosebit de fragilă.

„Investitorii inteligenți” văd contractorii

În ciuda volatilității intense, directorii bancari care au participat la listare par liniștitori.

După cum a declarat pentru Financial Times un bancher care a participat la emisiune, perioada este „un pic dificilă” pentru acțiuni, însă el a estimat că investitorii care au achiziționat valorile mobiliare ale companiei sunt în principal instituționali cu un orizont pe termen lung.

Peste 20 de bănci de pe Wall Street au participat la istorica IPO, împărțind comisioane în valoare totală de 500 de milioane de dolari – cel mai mare pachet de comisioane înregistrat vreodată într-o IPO.

Presiune și asupra obligațiunilor

SpaceX a strâns încă 25 de miliarde de dolari acum aproximativ trei săptămâni prin emisiunea de obligațiuni cu ratinguri ridicate, dar aceste titluri de valoare se numără acum printre cele mai slabe performanțe de pe această piață.

În același timp, averea personală a lui Elon Musk a avut de suferit grav, deoarece valoarea participației sale de 42% în cadrul companiei a scăzut de la aproximativ 1,2 trilioane de dolari la 760 de miliarde de dolari în doar câteva săptămâni.

O privire asupra rezultatelor din august

Piața își îndreaptă acum atenția către primele rezultate trimestriale ale SpaceX ca și companie listată la bursă, care sunt așteptate în august.

Anunțul marchează, de asemenea, sfârșitul unei părți din perioada de blocare pentru mai mulți acționari pre-IPO, ceea ce ar putea crește și mai mult oferta de acțiuni pe piață și ar putea afecta cursul viitor al acțiunii. Elon Musk însuși și cei mai mari acționari își mențin angajamentul de a nu-și vinde acțiunile în primul an de la listare.

În ciuda corecției semnificative, SpaceX rămâne una dintre cele mai mari companii listate la bursă din lume, în timp ce includerea sa recentă în indicele Nasdaq-100 asigură intrări continue de capital din portofoliile de investiții pasive, element care poate acționa ca un sprijin dacă climatul pieței se stabilizează.