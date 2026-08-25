SpaceX va construi un centru uriaș de lansare a rachetelor. „Mii de zboruri Starship pe an”

SpaceX intenţionează să construiască un centru de lansare a rachetelor Starship în sudul Louisianei, potrivit unui anunţ făcut marţi împreună cu guvernatorul acestui stat american, compania vizând începerea construcţiei celui de-al patrulea port spaţial al său în decursul anului viitor, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Acel amplasament cu o suprafaţă de 50.585 de hectare, denumit Starbase Louisiana, va extinde operaţiunile de lansare a rachetelor Starship dincolo de sudul statului Texas şi este conceput pentru a susţine „mii de zboruri Starship pe an”, a precizat compania americană.

SpaceX a anunţat aceste planuri în apropierea amplasamentului propus din comitatul Vermilion, în cadrul unui eveniment amplu, la care au participat guvernatorul local Jeff Landry şi alţi oficiali cu rang înalt din statul Louisiana.

„Un port spațial autosustenabil”

Acea zonă costieră şi mlăştinoasă, cu o suprafaţă de peste opt ori mai mare decât cea ocupată de cartierul newyorkez Manhattan, va deveni „un port spaţial autosustenabil”, dotat cu „facilităţi pentru producţia de combustibil, generarea de energie, operaţiuni de transport maritim de mare tonaj, unităţi de procesare a vehiculelor spaţiale şi un aeroport”, a precizat compania SpaceX.

Guvernatorul Landry a descris acordul drept „un moment de cotitură” pentru Louisiana. „Acest proiect înseamnă mult mai mult decât oţel, tehnologie şi capital. Înseamnă locuri de muncă pentru familiile noastre. Reprezintă un impuls pentru comunităţile noastre şi o măsură de protecţie pentru regiunile noastre costiere”, a adăugat el.

SpaceX îşi lansează rachetele de foarte mulţi ani de la Cape Canaveral (Florida), Baza Forţelor Spaţiale Vandenberg (California) şi Starbase – oraşul construit de această companie în sudul statului Texas, care găzduieşte unităţile de dezvoltare şi testare a rachetelor sale Starship.