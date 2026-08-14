Spania a evacuat de urgență rămășițele a trei regi medievali după ce mănăstirea regală din Huelva a fost amenințată de flăcări

Autoritățile spaniole au evacuat joi rămășițele a trei regi care au condus regiunea Aragón în secolul al XI-lea, măsura fiind luată deoarece mănăstirea în care foștii monarhi au fost înhumați este amenințată de un incendiu de vegetație, relatează Reuters.

Autoritățile locale au precizat că rămășițele au fost transportate la Muzeul Provincial din Huesca, situat la 80 km sud de mănăstire, pentru a fi protejate până la îmbunătățirea condițiilor.

Mar Vaquero, vicepreședintele regiunii Huesca din nord-estul Spaniei a declarat că decizia a fost luată după ce incendiul de vegetație, care făcea ravagii încă de luni, a început să se îndrepte joi seara către Mănăstirea Regală San Juan de la Peña.

Autoritățile au lansat o operațiune de evacuare a artefactelor mănăstirii ce datează din secolul X pe fondul temerilor că aceasta ar putea fi cuprinsă de flăcări.

O echipă a Unității Militare de Urgență a reușit să pătrundă în mănăstirea situată într-un lanț muntos și să scoată veșmintele ceremoniale care îi aparțineau unui conte din secolul al XVIII-lea, înmormântat acolo, însă apropierea flăcărilor i-a obligat să se retragă.

Mănăstirea Regală San Juan de la Peña din Spania, FOTO: Bildarchiv Monheim / akg-images / Profimedia

Regii au domnit între 1305 și 1104

Echipa s-a întors pentru a doua oară, însoțită de polițiști și oficiali responsabili de patrimoniu, și a scos rămășițele primilor trei regi ai Aragónului – care au domnit între anii 1035 și 1104 – dintr-un mausoleu aflat în interiorul mănăstirii, precum și câteva picturi istorice.

Vaquero a lăudat curajul echipei de salvare.

Incendiul de vegetație s-a intensificat joi, alimentat de temperaturile mai ridicate și de vânturile puternice. Acesta a ars peste 9.000 de hectare și a forțat evacuarea a 16 localități, deși mănăstirea a rămas nevătămată vineri dimineața.

În sudul Spaniei, un incendiu de vegetație mult mai mare s-a intensificat, de asemenea, joi. Până acum, acesta a ars 31.000 de hectare în provincia Huelva și a forțat evacuarea a aproximativ 700 de persoane.