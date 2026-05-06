MV Hondius, nava de croazieră lovită de focarul de hantavirus, va fi primită în Europa. O importantă capitală occidentală confirmă

Nava de croazieră MV Hondius, în timp ce staționa în largul portului Praia, capitala Capului Verde, pe 5 mai 2026. FOTO: AFP / AFP / Profimedia

Spania a confirmat marți seară, prin intermediul unui anunț făcut de Ministerul iberic al Sănătății, că va primi nava MV Hondius în Insulele Canare, „în conformitate cu dreptul internațional și principiile umanitare”, informează Reuters.

Odată ce nava va ajunge în Insulele Canare, echipele medicale spaniole îi vor examina și îi vor trata pe toți pasagerii și membrii echipajului și îi vor transfera în țările lor de origine, conform unui comunicat transmis de Ministerul Sănătății de la Madrid.

„Capul Verde, a explicat Organizația Mondială a Sănătății, nu este în măsură să desfășoare această operațiune”, a precizat ministerul.

„Insulele Canare sunt cea mai apropiată locație care dispune de capacitățile necesare. Spania are obligația morală și legală de a ajuta aceste persoane, printre care se află și mai mulți cetățeni spanioli”, a mai transmis ministerul de la Madrid.

Insulele Canare sunt un arhipelag format din opt insule de origine vulcanică din Oceanul Atlantic, situate relativ aproape de coasta de nord-vest a Africii, la vest de Maroc. Insulele aparțin Spaniei și formează o comunitate autonomă a Peninsulei Iberice.

Anunțul OMS

Mai devreme în cursul zilei de marți, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat că a început demersurile pentru identificarea celor peste 80 de pasageri aflați la bordul avionului cu care o turistă olandeză infectată cu hantavirus a fost transferată de pe Insula Sfânta Elena spre orașul sud-african Johannesburg, unde pacienta a decedat la spital.

Respectiva olandeză, în vârstă de 69 de ani, al cărei soț de 70 de ani a murit la bordul navei de croazieră MV Hondius, fusese debarcată pe Insula Sfânta Elena pe 24 aprilie „cu simptome gastrointestinale”, apoi a fost îmbarcată într-un avion în ziua următoare cu destinația Johannesburg, în Africa de Sud, a precizat OMS.

Ea a murit la o zi după aceea, pe 26 aprilie, iar infectarea ei cu un hantavirus a fost confirmată luni. „Cercetări au fost demarate pentru a-i găsi pe pasagerii” avionului care a efectuat acea cursă aeriană, a adăugat OMS, într-un comunicat citat de AFP și Agerpres.

Este vorba despre un zbor operat de compania sud-africană Airlink pe 25 aprilie, cu 82 de pasageri și șase membri ai echipajului la bord, a dezvăluit directoarea de vânzări și marketing a companiei Airlink, Karin Murray.

OMS suspectează „o transmitere interumană între persoanele care au intrat în contact foarte apropiat”, a precizat directoarea interimară a departamentului de prevenție și pregătire pentru epidemii din cadrul organizației, Maria Van Kerkhove.

O singură cursă aeriană pe săptămână asigură legătura între Johannesburg și acea insulă izolată din Atlanticul de Sud, iar zborul durează aproximativ patru ore.

Autoritățile sud-africane i-au cerut companiei aeriene Airlink să îi informeze pe pasagerii acelei curse că vor trebui să contacteze Ministerul Sănătății, dacă nu au fost deja contactați de acesta, a adăugat Karin Murray.

MV Hondius, nava de croazieră suspectată că este un focar de hantavirus, urma să părăsească rapid arhipelagul Capul Verde, după evacuarea medicală a doi membri ai echipajului, care sunt bolnavi, precum și a unui pasager, considerat caz de contact apropiat cu un pacient decedat pe 2 mai.

Operatorul vasului de croazieră, Oceanwide Expeditions, a anunțat marți seară că cele trei persoane vor fi evacuate medical cu două avioane spre Olanda.

După evacuarea lor, compania olandeză a precizat că nava MV Hondius va putea să plece din largul coastelor Republicii Capului Verde și să se îndrepte spre Gran Canaria sau Tenerife, din Insulele Canare (Spania), „ceea ce va presupune trei zile de navigație”.

MV Hondius a plecat în călătoria sa din Ushuaia, din Argentina, spre arhipelagul Capul Verde, având la bord 88 de pasageri și 59 de membri ai echipajului de 23 de naționalități.

OMS a anunțat duminică trei decese pe acea navă – un cuplu de olandezi și o turistă germană – asociate cu un posibil focar de infecție cu hantavirus, infecție ce poate provoca un simptom respirator acut.