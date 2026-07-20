Trump a intrat, nefamiliarizat cu ceremoniile din fotbal, în poza Spaniei cu Cupa Mondială

Până la urmă, Gianni Infantino, șeful FIFA, aproape că l-a tras pe președintele SUA din poză.

Donald Trump a fost în tribună duminică, la New Jersey, la meciul Spania – Argentina, finala World Cup 2026. El a anunțat că „nu voi ține cu nicio echipă. Spun doar că e greu să câștigi în fața lui Messi. E un mare jucător”.

Dar Spania a câștigat. Liderul american a coborât alături de Infantino ca să dea medaliile și trofeul. El s-a purtat neutral față de ambele echipe, învingători și învinși.

Președintele SUA a fost întâmpinat cu fluierături și huiduieli când a intrat pe teren pentru a înmâna medaliile reprezentanților Spaniei și Argentinei, potrivit The Independent și The Washington post.

La finalul ceremoniei, a urmat poza clasică, în care spaniolii primesc trofeul în grup, o copie a cupei, de fapt. Și s-au bucurat împreună de titlul câștigat. Fără să fie la curent cu tradiția, Trump s-a așezat și el în poză, la margine.

Echipa națională a Spaniei a sărbătorit victoria împotriva Argentinei din cadrul Cupei Mondiale 2026, sub privirile președintelui FIFA, Gianni Infantino, și ale președintelui SUA, Donald Trump. Sursă foto: Sipa USA / Sipa USA / Profimedia



Trump a făcut aceeași mișcare la ceremonia FIFA din 2026, precum a făcut și anul trecut, când Chelsea a câștigat Cupa Mondială a Cluburilor FIFA pe același stadion, după victoria împotriva echipei Paris Saint-Germain, alăturându-se lui Reece James în centrul podiumului pentru a ridica trofeul.

De această dată, Infantino a încercat discret să-l îndepărteze de lângă spanioli.

Trump just refusing to leave when they’re lifting the trophy.



Infantino desperately trying to get him to move.



Circus. pic.twitter.com/JABUGKUWXm — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) July 19, 2026

Imaginile cu liderul american intrând în fotografie de grup a Spaniei au fost publicate și de Casa Albă pe contul de X.

President Donald J. Trump presents the World Cup Trophy to Spain, the 2026 @FIFAWorldCup Champions! 🏆 pic.twitter.com/SHsoBhYm1b — The White House (@WhiteHouse) July 19, 2026

În cele din urmă, Trump a coborât și s-a îndepărtat, împreună cu șeful FIFA. Președintele SUA a mai zăbovit câteva secunde, privind bucuria spaniolilor.

Spania s-a impus cu 1-0 după prelungiri grație golului marcat de Ferran Torres în minutul 106 spre finalul unui meci dezamăgitor disputat în New Jersey, valorificând o pasă a lui Nico Williams.

Argentina, care a rămas în 10 jucători în urma cartonașului roșu primit de Enzo Fernandez, a suferit o înfrângere zdrobitoare, după un meci în care Spania a dominat autoritar.